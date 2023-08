Simple Minds regraban su disco ‘New Gold Dream’ en directo

En 1982, New Gold Dream llevó a Simple Minds a la cima del escenario musical. El álbum marcó un hito en la trayectoria del grupo, posicionándolos como una potencia global en el mundo del Pop y el Rock hasta nuestros días. Trabajando bajo la dirección del productor Peter Walsh, la banda logró crear un sonido sofisticado y accesible que ansiaban, al mismo tiempo que consolidaban su identidad.

Este logro se reflejó en tres sencillos como «Promised You A Miracle», «Glittering Prize» y «Someone, Somewhere (In Summertime)», citada por Bono, el vocalista de U2, como una de los discos que llevaría a una isla desierta.

Aprovechando el buen momento actual (recuerda su reciente visita a nuestro país) de la legendaria banda británica New Gold Dream ha vuelto a grabarse en directo y su resultado, New Gold Dream – Live From Paisley Abbey, podrá disfrutarse el próximo 27 de octubre.

«Someone, Somewhere In Summertime» es el primer adelanto y llega con un vídeo grabado en vivo en la Abadía de Paisley, un edificio del siglo XII cerca de su ciudad natal Glasgow.

“Cuando se trataba de elegir un lugar para recrear ‘New Gold Dream’, queríamos hacerlo cerca de casa. Pero también tenía que estar en algún lugar con algo de grandeza y algo fuera de lo normal, porque es un álbum especial para nosotros. Y así la Abadía de Paisley , cerca de Glasgow, conociendo su historia y viendo su grandiosidad como edificio, pensamos que era el lugar para grabar algo especial”. Jim Kerr.

Escucha ‘Someone, Somewhere In Summertime – Live From Paisley Abbey’ de Simple Minds