Mikel Erentxun comparte un nuevo adelanto, ‘Flores y Café’

Mikel Erentxun vuelve a la actividad discográfica tras reivindicar sus primeros 35 años de carrera con Duncan Dhu y en solitario en el interesante Amigos de guardia (Warner, 2021), en el que celebró sus canciones junto a artistas como Coque Malla, Leiva, Zahara, Bunbury, Iván Ferreiro, Amaral, Santi Balmes, Amaia Romero, Andrés Calamaro, Quique González o el propio Diego Vasallo.

Es momento de dar continuidad a El último vuelo del hombre bala (Warner, 2019) con Septiembre, un disco que llegará el día 22 del mismo mes. Un trabajo producido en colaboración con Victor Cabezuelo (Rufus T Firefly) y Daniel Ruiz (Reme), con quienes ha buscado explorar nuevos caminos en su trabajo conjunto.

Es un álbum que tiene la peculiaridad de haber sido compuesto a piano. Según sus propias palabras: «‘Septiembre’ es un disco que refleja un alma analógica y piel setentera» algo muy palpable en su nuevo adelamto, «Flores y Café» en cuyo inicio resuena el «My Sweet Lord» de George Harrison para terminar derivando en un melódico medio tiempo, marca de la casa.

Estas serán las canciones de ‘Septiembre’ de Mikel Erentxun

A la luz de las farolas

Cierre de emergencia

Flores y café

Este agosto es un gran viernes

Tren a Marte

Oh, Siena

Tú y yo (feat. Anni B Sweet)

Una canción

Al sur de Vejer

Los días que no vivimos

Pensando en ti (Cuando lo urgente es vivir)

Mariposa en la flor

Es solo amor

En los aeropuertos

Si no es por ti

Ladridos en el pecho

Exilio

Cuando éramos ayer

Escucha ‘Flores y Café’ de Mikel Erentxun