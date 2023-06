Singles Supremos: «Dancing barefoot» de Patti Smith Group

Laura, de 17 años, se dispone a conectarse a una plataforma televisiva.

Una amiga suya le ha aconsejado visionar una serie titulada Todos quieren a Daisy Jones (2023), la cual trata sobre un ficticio grupo de pop-rock de los años 70: esa época tan indudablemente fructífera, bella, fidedigna y sacra.

Arranca la presentación con los créditos y entonces, la canción que suena como sintonía de todos los episodios, de repente, embelesa hondamente a Laura; la cual hace funcionar, con celeridad, el sistema shazam de su teléfono móvil para averiguar quién la interpreta y a que encabezamiento corresponden esos acordes tan sensuales, penetrantes y misteriosos.

Canción: “Dancing barefoot” (1979)

Artista: Patti Smith

A Laura le han atrapado, inesperada e instantáneamente, tanto el magnético sonido como la poética letra de esa tonada. Como añadido, aquella música de entrada al serial facilita que la joven muchacha se aficione, incondicionalmente, a la propia filmación.

She is benediction. / Ella es una bendición.

She is addicted to thee. / Ella es adicta a ti.

She is the root connection, / Ella es la conexión de la raíz

she is connecting with he. / y ella se está conectando con él.

Here I go and I don’t know why. / Allá voy y no sé el porqué.

I fell so ceaselessly. / Me enamoro incesantemente.

Could it be he’s taking over me? / ¿Podría ser que él me esté controlando?

(Chorus) / (Estribillo)

I’m dancing barefoot, / Estoy bailando descalza,

heading for a spin. / buscando un giro.

Some strange music draws me in, / Una música extraña me atrae,

makes me come on like some heroine. / me excita como si fuera alguna heroína.

She is sublimation, / Ella es la sublimación,

she is the essence of thee. / ella la esencia de ti.

She is concentrating on he, / Ella se está concentrando en él,

who is chosen by she. / el cual es elegido por ella.

Here I go and I don’t know why. / Allá voy y no sé el porqué.

I spin so ceaselessly. / Doy vueltas sin cesar.

Could it be he’s taking over me? / ¿Podría ser que él me esté controlando?

(Chorus) / (Estribillo)

She is re-creation. / Ella es la recreación.

She, intoxicated by thee. / Ella está intoxicada por ti.

She has the slow sensation that / Ella tiene la lenta sensación

he is levitating with she. / de que él está levitando con ella.

Here I go and I don’t know why. / Allá voy y no sé porqué.

I spin so ceaselessly / Doy vueltas sin parar

‘til I lose my sense of gravity. / hasta que pierdo mi sentido del equilibrio.

(Chorus) / (Estribillo)

(Oh, God! I fell for you) / (¡Oh Dios!, me enamoré de ti)

(Oh, God! I fell for you) / (¡Oh Dios!, me enamoré de ti)

The plot of our life / La historia de tu vida

sweats in the dark like a face. / suda en la oscuridad como un rostro.

The mystery of childbirth, of childhood itself. / El misterio del nacimiento, de la propia niñez.

Grave visitations. / Visitas a la tumba.

What is it that calls to us? / ¿Qué es lo que nos llama?

Why must we pray screaming? / ¿Por qué debemos rezar gritando?

Why must not death be redefined? / ¿Por qué no puede la muerte ser redefinida?

We shut our eyes we stretch out our arms / Cerramos los ojos, estiramos los brazos

and whirl on a pane of glass. / y damos vueltas sobre un panel de cristal.

An afixiation, a fix on anything, / Una asfixia, una fijación por algo,

the line of life, the limb of a tree. / la línea de la vida, la rama de un árbol.

The hands of he and the promise / Las manos de él y la promesa

that she is blessed among women. / de que ella es bendecida entre las mujeres.

(Oh, God! I fell for you) / (!Oh, Dios!, me enamoré de ti)

(Oh, God! I fell for you) / (¡Oh, Dios!, me enamoré de ti)

Para tratar de comenzar a comprender el texto, regresemos más de 100 años atrás.

24 de Enero de 1920.

Día que falleció a los 35 años, por una meningitis tuberculosa, el pintor italiano Amedeo Modigliani; el cual alcanzó el reconocimiento, internacionalmente, a partir de su desaparición.

Solo dos días después, el 26 de Enero, su esposa francesa además de su musa, la pintora Jeanne Hébuterne se lanzó, mortalmente, por la ventana de un quinto piso debido a no poder soportar la pérdida de su adorado marido. Aún más se agravó dicha tragedia por el motivo de que ella se hallaba en el noveno mes de su segundo embarazo cuando acontecieron los fatales hechos…

En 1979, Patti Smith reflexionó sobre lo que había en la mente de aquella mujer atormentada y tan enamorada, de 21 años, justo antes de su óbito y le dedicó el tema “Dancing barefoot” a la propia Jeanne Hébuterne. Como añadido, resulta muy posible que también la letra se halle basada en asuntos autobiográficos de la propia rockera norteamericana como el también hallarse incondicionalmente prendada de su prometido de por entonces, Fred “Sonic” Smith, ex-guitarrista del grupo MC5 y es que, por ejemplo, con el firme cometido de cuidar al hijo que ambos tuvieron en común, la misma Patti aparcó hasta diez años su carrera profesional, es decir, hasta 1988.

El proceso de composición de la canción, en el año 79, se inició cuando Ivan Kral, el cual tocaba la guitarra y el bajo en la banda que comandaba la cantante de Chicago, le entregó una maqueta a ésta segunda que llevaba una etiqueta que decía “Rock and Reggae”. De todo lo que contenía dicha cinta de demostración, Patti Smith solamente escogió, de base, el atrayente ritmo de guitarra acústica y después ambos artistas, Kral y Smith, acordaron compartir la firma de dicha creación musical.

Fue entonces, cuando el productor Todd Rundgren se encargó de escribir la parte del bajo de la propia “Dancing barefoot” y de rasguear, él mismo, ese instrumento durante dicho corte. Además, con el auxilio de Rundgren, las canciones de Patti, de 1979, sonaron más pulimentadas de lo habitual en ella.

Por otro lado, Patti anotó una letra en la que ella asegura que habla del amor entre dos personas y también de ese mismo sentimiento por un Ser Superior. En consecuencia, según la misma Smith, la protagonista de los versos se halla “bailando descalza” porque la música la conecta con un estado más elevado del espíritu y la lleva a sentirse como una “heroína”.

Matizar que esta última palabra, incluida en el estribillo, es una de las más llamativas de toda la canción porque, aunque Patti Smith le había concedido a dicho vocablo un significado de “mujer valiente”, desde la discográfica Arista Records se le pidió a ella encontrar un sinónimo para evitar erróneas interpretaciones fonéticas con respecto a ese conocido e ilegal estupefaciente; todo ello de cara al público de Estados Unidos.

Es muy posible que a la icónica intérprete de Illinois le complaciese aquel término ambivalente de “heroína”, así que ella decidió que permaneciese tal cual en la letra y se alegró de haber tomado esa decisión porque no iba a sacrificar su integridad artística en beneficio de figurar en las listas de singles exitosos; ya que ésto último le importaba bien poco a la misma Patti Smith.

El caso es que el puesto más alto del tema fue el nº39 y eso mismo aconteció en Holanda porque en Estados Unidos o Inglaterra el lanzamiento del sencillo ni siquiera se reflejó en los índices de audiencia respectivos. No se puede mesurar, a ciencia cierta, si lo de incluir la ambigua expresión fue el motivo de la mentada circunstancia en los “charts”.

De todos modos, la portada del álbum Wave (1979), donde se incluía la magnífica “Dance barefoot, portaba una nota semi-aclaratoria que decía: “Dedicado a los ritos de la heroína”.

Se debe matizar que aunque en dicho absorbente corte también aparecen frases como “Ella es adicta a ti” o “Ella está intoxicada por ti” no parece, definitivamente, que en este caso Patti esté aludiendo a las sustancias prohibidas, sino a una torrencial relación sentimental; recalcamos una vez más.

Y es que esto de la confusión en la letra por el tema de las drogas ya se produjo previamente, en 1976, en la canción “Poppies” de la propia Patti Smith; donde, en realidad, sus estrofas criticaban a la radio por su tipo de difusión de la música pop psicodélica, aunque en aquella otra ocasión y por motivos de estrategia artística, el texto aparentase, adrede, que trataba sobre material dopante.

A la hora de grabar “Dance Barefoot”, la misma Patti entonó la parte de la melodía con un registro vocal grave porque imagino que era el mismísimo Jim Morrison quién cantaba aquella tan mística y poética pieza; dándole ella al estribillo, por otro lado, una tonalidad vocal más femenina como contraste de lo anterior. Así pues, la razón de interpretar así la tonada era que Smith siempre fue muy admiradora de Morrison y es que él siempre la había inspirado. En consecuencia, durante parte final de esta canción de 1979, además Patti recita una poesía propia muy al estilo de las grabadas por el propio “El Rey Lagarto”.

Agregaremos acerca de esta enorme devoción hacia el vocalista de The Doors que incluso Patti Smith pronunció ya antes otro poema titulado “Ensenada”, original este sí de Jim Morrison, contenido éste dentro de la canción “I wake up screaming”, de 1974, de justamente el teclista Ray Manzarek, en solitario.

El paso del tiempo le hizo justicia a “Dancing barefoot” y es que ésta, por ejemplo, fue escogida entre las “500 Mejores Canciones De Todos Los Tiempos” por la revista Rolling Stone e incluso una biografía sobre la influyente artista americana, publicada en 2011 y con la autoría de Dave Thompson, porta el título de la canción que hoy nos ocupa; precisamente.

Hasta día de hoy se han elaborado unas 25 versiones del tema entre las que resaltan las de U2 (1989), Simple Minds (2001), Pearl Jam (2010), el propio Todd Rundgren (2011) o The Fuzztones (2020).

Laura, de 17 años, descubrió que los productores de la serie Todos quieren a Daisy Jones (2023) eligieron para presentación de la misma a “Dancing barefoot” porque era la canción que más adecuadamente encajaba con la historia de la propia Daisy, la cantante protagonista; la cual lleva a cabo un vínculo místico con la música de la banda en la que acabará ingresando, es decir, The Six.

Laura, jamás se salta esa “intro” con el mando televisivo y ella, en cada capítulo, siempre repite y repite la escucha, incesantemente, de la maestra melodía de Patti Smith.

Finalmente, la joven Laura acaba bailando descalza al compás de “Dancing barefoot”…