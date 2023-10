Singles Supremos: “Little green bag” de George Baker Selection

Cuando durante los créditos inaugurales de la película de 1992, Reservoir Dogs, dirigida por Quentin Tarantino, aparecen ocho gangsters andando a cámara lenta y suenan los acordes del tema “Little green bag”, muchos espectadores/as, en las salas de cine, se debieron preguntar de donde había salido aquella canción tan sugerente y vibrante al mismo tiempo…

El caso es que esta adherente pieza de pop-rock resucitó y se revitalizó, de modo más que considerable, a partir de aquel año 92 (…y es que Tarantino siempre dispuso de un magnífico criterio al escoger la música para ambientar sus propios largometrajes…). Sin embargo, realmente, dicho single supremo, original del grupo neerlandés George Baker Selection, ya había triunfado cuando se publicó en el año 1969, alcanzando posiciones tan elevadas en las listas como el nº3 en Bélgica, el nº9 en la propia Holanda, el nº12 en Australia y lo más significativo: el nº21 en Estados Unidos.

Yeah! / ¡Sí!

Lookin’ back on the track for a little greenback. /Mirando atrás, tras la pista de unos pocos billetes.

Got to find just the kind or losin’ my mind. / Tengo que encontrar el tipo o me volveré loco.

Out of sight in the night, out of sight in the day. / Oculto de noche, oculto de día.

Lookin’ back on the track, gonna do it my way. / Mirando atrás, tras la pista, lo haré a mi modo.

Out of sight in the night, out of sight in the day. / Oculto de noche, oculto de día.

Lookin’ back on the track, gonna do it my way. / Mirando atrás, tras la pista, lo haré a mi modo.

Lookin’ back. / Mirando atrás.

Lookin’ for some happiness / Buscando algo de felicidad

but there is only loneliness to find. / pero solo encuentro soledad.

Jump to the left, turn to the right. / Salto hacia la izquierda, giro a la derecha.

Lookin’ upstairs, lookin’ behind. / Mirando en el piso de arriba, mirando en la parte trasera.

Yeah! / ¡Sí!

Lookin’ for some happiness / Buscando algo de felicidad

but there is only loneliness to find. / pero solo encuentro soledad.

Jump to the left, turn to the right. / Salto hacia la izquierda, giro a la derecha.

Lookin’ upstairs, lookin’ behind. / Buscando en el piso de arriba, buscando en la parte trasera.

Lookin’ back on the track for a little greenback. /Mirando atrás, tras la pista de unos pocos billetes.

Got to find just the kind or losin’ my mind. / Tengo que encontrar el tipo o me volveré loco.

Out of sight in the night, out of sight in the day. / Oculto de noche, oculto de día.

Lookin’ back on the track, gonna do it my way. / Mirando detrás, tras la pista, lo haré a mi modo.

Lookin’ back on the track for a little greenback. /Mirando atrás, tras la pista de unos pocos billetes.

Got to find just the kind or losin’ my mind. / Tengo que encontrar el tipo o me volveré loco.

Lookin’ for some happiness / Buscando algo de felicidad

but there is only loneliness to find. / pero solo encuentro soledad.

Jump to the left, turn to the right. / Salto hacia la izquierda, giro a la derecha.

Lookin’ upstairs, lookin’ behind. / Mirando en el piso de arriba, mirando en la parte trasera.

Lookin’ for some happiness / Buscando algo de felicidad.

but there is only loneliness to find. / pero solo encuentro soledad.

Jump to the left, turn to the right. / Salto hacia la izquierda, giro a la derecha.

Lookin’ upstairs, lookin’ behind. / Mirando en el piso de arriba, mirando en la parte trasera.

Todo se inició en el año 1967, cuando en la localidad holandesa de Assendelft se formó el grupo Soul Invention; el cual integraban Job Netten (guitarra), Henk Kramer (saxofón), Eric Bardoen (saxofón), Jacques Greuter (teclado y flauta), Jan Visser (bajo) y Ton Vredenburg (batería). Dicha formación tocaba versiones de Otis Redding y Sam and Dave en clave del género musical sugerido, es decir, el soul.

Entonces, en 1968, se incorporó a dicha banda un apasionado seguidor de Elvis Presley y aspirante a cantante profesional, llamado Johannes Bouwens; el cual muy pronto se convirtió en el abanderado de un proyecto, dentro del cual se comenzó a albergar la intención de componer canciones propias.

En consecuencia, el mismo Bouwens y el bajista Jan Visser arrancaron la escritura de un repertorio destinado a un álbum debutante y, como primera propuesta de su autoría, idearon una canción llamada originalmente “Little greenback”. Así pues, durante unos ensayos del combo por la noche, el citado Jan Visser improvisó unas poderosas y llamativas notas con su bajo y, por su parte, el vocalista Johannes Bouwens aportó el resto de la melodía que él mismo había creado y comenzó a cantar una letra que tenía anotada.

Al mismo tiempo, inspirándose en unas revistas sobre detectives que había en el autobús propiedad de la banda, el propio Johannes Bouwens se colocó a sí mismo el apelativo artístico de George Baker y rebautizó a sus compañeros como Selection.

Fue, por lo tanto, cuando ya bautizados con esa misma denominación de George Baker Selection efectivamente, el grupo le mostró una primera maqueta de “Little greenback” al dueño de un estudio de grabación y éste contactó, a su vez, con la discográfica neerlandesa Negram; la cual contrató inmediatamente a la novel agrupación de Assendelft Town, apercibiéndose del exorbitante potencial de la misma.

Efectuamos un breve paréntesis para explicar que el término “greenback” (significa, literalmente, “reverso verde”) posee su origen en unos billetes específicos (sin el respaldo del oro) que salieron, legalmente, al mercado entre 1862 y 1863 para financiar la Guerra de Secesión americana. Dichos papeles monetarios eran característicos en aquella época porque en su parte de atrás poseían un color verdoso y por eso se les denominaba como hemos explicado. En general, “greenback” resulta un argot que se ha ido utilizado, a lo largo de las siguientes décadas, siempre para definir a los dólares estadounidenses.

Por lo tanto, en el sentido de “unos pocos billetes de dinero” era a lo que, originalmente, se refería la letra de la canción de George Baker Selection y con ese concepto de cabecera, grabaron ellos el tema en un estudio situado en un sótano, con una mesa de 4 pistas; lo cual eran los mejores medios de que disponía dicho combo en aquel instante de 1969. Además, la propia grabación tuvo que ser financiada por el propio Johannes Bouwens, alias George Baker, con el dinero del sueldo que ganaba trabajando en una fábrica de limonadas. Sin embargo, los integrantes de este grupo centroeuropeo, se hallaron muy esperanzados y animados porque se dieron cuenta de que no existía ninguna canción que se asemejase a “Little greenback”, dentro del panorama musical internacional.

Sin embargo, durante el proceso de programar la discográfica Negram el lanzamiento oficial del single, alguien de la imprenta entendió mal las indicaciones para el título de la portada y en vez de “Little Greenback”, se estampó, erróneamente, la frase “Little Green Bag” (“Pequeña bolsa verde”) y así mismo, se continuó adelante con toda la tirada original de copias del susodicho sencillo. Como al LP entero de la banda neerlandesa sí que se le había colocado e impreso en la cubierta el mismo rótulo original que el de la tonada principal, es decir, Little Greenback, resultó que tras aquel tipográfico fallo involuntario con el single también se tuvo que cambiar luego, entonces, el encabezamiento del propio frontal del álbum homónimo por el citado segundo término consabido de Little Green Bag.

Algunas teorías cuentan que fue la propia banda holandesa la que permitió que aquella divertida confusión siguiera adelante para que se diera un juego fonético en referencia a la marihuana.

Por contra, el mismo George Baker ratificó que fueron los DJs de algunas estaciones de radio que emitieron el single, los que pensaron que la “bolsita verde” del título de la canción hacía alusión al estupefaciente de ese color; aunque, por suerte, todavía en aquel instante de 1969 fue poca gente la que interpretó ese segundo significado y el grupo no sufrió ningún tipo de censura en los medios de comunicación de por entonces.

Así pues, en aquel año 69, se lanzó aquel single de debut y George Baker Selection lograron penetrar incluso en el Top-25 las listas de Estados Unidos, una hazaña para un grupo centroeuropeo en aquel instante de la cronología del pop. Desde luego, el vocalista George Baker se llevó una sorpresa y una alegría inmensas al escuchar, por vez primera, la canción por la radio holandesa mientras trabajaba en la fábrica de limonadas; un empleo éste que el mismo Baker, precisamente, abandonó para trabajar como músico a jornada completa. Efectivamente, el co-autor del tema se lo pudo permitir ya que se vendieron 1 millón de copias del LP, de 1970, Little Green Bag, sobre todo gracias al homónimo single-estrella; así que Johannes Bouwens (o sea, George Baker) estuvo extremadamente orgulloso de aquel asombroso “pelotazo” porque la peculiar canción de la confusión “bolsita verde / unos pocos billetes” fue la primera que compuso en su vida artística.

Por aquella época de finales del año 69, emergió otro grupo holandés que también triunfó en Estados Unidos con uno de sus singles; conquistando incluso el nº1 allí: se trataba de Shocking Blue y su canción “Venus”. Resultó aquel periodo de finales de los 60 y principios de los 70 en que, desde Holanda, surgieron varias bandas de reseñable calidad y pegada como también Focus, Alquin, Zen o Golden Earring; entre otras procedentes de aquella nación.

Por su parte, George Baker declaró que aquel emplazamiento subterráneo donde se grabó el corte, en 1969, fue lo que provocó un efecto tan singular en los acordes y es que el mismo Baker, luego ya en el año 1984, trató de plasmar en un estudio más moderno la propia “Little green bag” y, sin embargo, no pudo obtener el mismo sentimiento ni replicar un sonido semejante al de la tonada original.

La repercusión inmediatamente posterior de George Baker Selection comenzó a resentirse ligeramente ya que sus siguientes singles como, por ejemplo, “Dear Ann” (nº2 en Holanda y nº12 en Nueva Zelanda, en 1970) o “Baby Blue” (nº2 en Holanda y nº1 en Nueva Zelanda), en 1974; sin embargo, ya no obtuvieron apenas tirón comercial en E.E.U.U. como sí había acaecido con “Little green bag”. Por fortuna, con su canción “Una paloma blanca”, de 1975 (nº1 en Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia; además del nº26 en los propios Estados Unidos), los propios George Baker Selection sí que tornaron a igualar e incluso rebasar las estratosféricas cotas, en los índices oficiales de ventas, con respecto a la pieza que hoy tratamos.

Finalmente, tras varios álbumes editados, la banda se disolvió por primera ocasión, en 1978, por sufrir demasiada presión, según ellos; aunque, por entonces, dicho proyecto ya había despachado nada menos que 20 millones de discos. Sin embargo, el single de la “pequeña bolsa verde” padeció un longevo periodo de olvido y no retornó a la actualidad hasta 1992, a través de la película debutante de Quentin Tarantino, como sugerimos al inicio.

Con el transcurrir de las décadas, prosiguieron los debates y opiniones sobre el significado de la letra. Tengamos en cuenta que durante el preámbulo del propio largometraje de Tarantino, antes de que suene la canción en los créditos de inicio, los atracadores protagonistas están charlando en un restaurante sobre dar unos pocos billetes de propina a las camareras; siendo esto un posible guiño de esa prologuista escena de Reservoir Dogs con respecto al título original de la tonada, “Little greenback”; el cual luego se modificó por error como ya explicamos con anterioridad.

Por cierto, el video-clip de “Little Green bag” de 1969, donde los miembros del grupo George Baker Selection se hallan alrededor de una mesa de un restaurante, quizás, también podría resultar homenajeado, estéticamente, por la citada escena inicial de la propia “Reservoir Dogs”, en el año 92.

Además, el hecho de que George Baker utilizara su salario en la factoría para financiar la grabación de la canción en aquel año 69, recordemos, podría reforzar el hecho y la inspiración de que, precisamente, dicho tema este hablando de estar rastreando dólares desesperadamente; donde, tal vez, un criminal podría ser el ficticio protagonista de la letra (la parte de la melodía) o por otro lado, quizás, solamente se trate de un mensaje que aboga acerca de que el propio dinero no concede la felicidad (refiriéndonos, principalmente, al jovial estribillo de tonalidad italiana).

Sin embargo y como ocurre siempre con el paso de las décadas, muchos otros oyentes se empeñaron, una y otra vez, en ver que aquello trataba realmente sobre la marihuana porque transcurrían finales de los años 60 cuando se publicó “Little Green Bag” y además, el grupo George Baker Selection procede de Holanda; la cual se halla, a veces y en ciertos aspectos, asociada con un bastante permisivo consumo de cannabis. De hecho, se ha de reconocer que también durante el propio video-clip oficial de esta tonada, de 1969, el bajista Jan Visser parece liarse un porro, en medio de la ingesta de varias copas de vino; algo que podría provocar que aumente, aún más, el titánico pulso entre las dos hipótesis expuestas.

Otras cábalas interpretativas de la audiencia fueron, por ejemplo, en dirección a la guerra de Vietnam con la jungla de por medio y con los soldados difuntos que eran metidos en bolsas de tonalidad verde; sin embargo, esta última teoría puede que sea mucho más improbable que las dos expuestas anteriormente, bajo mi objetivo punto de vista.

De las 20 versiones que se han efectuado de la canción hasta el momento de escribir estas líneas, destacaremos la de I punti cardinali (adaptación en idioma italiano, de 1970), Bruno Lomas (retitulada en castellano como “Lo que a ti te falta”, en 1970), Tom Jones and Barenaked Ladies (1999), The Ventures (2007) o Garou (2012). Ya yéndonos a un terreno más infantil y anecdótico, la pieza la entonaron hasta… ¡¡Alvin y las Ardillas!! (2009).

Añadiremos que, por ejemplo, en el propio año 1992 al utilizarse “Little Green Bag” para anunciar la marca nipona de whisky Suntory, el propio single se colocó nº1 en las listas de Japón.

Otra curiosa aplicación comercial fue la de 2017, cuando la cadena alemana de supermercados Lidl pidió a George Baker hacer él mismo dos versiones del tema, con sus correspondientes spots, para publicitar unas bolsas de plástico; las cuales servían para introducir los productos alimenticios de dicha corporación teutona. De ese modo, la “Lidl Brown Bag” se emplearía para pan y sandwiches y en la “Lidl Green Bag” se colocarían las frutas y las verduras.

Representa esto último una diminuta parte de la gigantesca dimensión total que arribó a alcanzar “Little Green Bag”, a través del espacio y el tiempo, en los tímpanos de millones de audiófilos del mundanal globo.