Continúan las reediciones de Steely Dan. Gaucho llegará en diciembre

Continúa el goteo de reediciones de Steely Dan. Tras Pretzel Logic y Aja es el turno del que fuera su séptimo álbum de estudio, Gaucho que regresa en vinilo nueve años después.

En 1980, después de casi dos años en el estudio, Steely Dan lanzaba Gaucho. Este álbum, ganador de un Grammy, no solo marcó su lanzamiento final bajo MCA Records, sino también su último álbum de estudio en 20 años. El álbum incluye éxitos como «Hey Nineteen», «Babylon Sisters» y «Time Out of Mind», y cuenta con la participación de músicos invitados como Mark Knopfler, Michael McDonald y Bernard Purdie.

Gaucho estará disponible el 1 de diciembre a través de Geffen / UMe, como parte del programa de reedición del catálogo clásico en ABC y MCA Records de Steely Dan. Esta serie de reediciones está siendo supervisada por el miembro fundador Donald Fagen. Otros álbumes que forman parte de esta serie incluyen el legendario debut del grupo en 1972, «Can’t Buy A Thrill», «Countdown To Ecstasy» (1973), «Pretzel Logic» (1974) y «Aja» (1977).

La remasterización de Gaucho se ha realizado meticulosamente a partir de una copia de la cinta analógica de 1980, originalmente EQ’d por Bob Ludwig. A pesar de los desafíos que enfrentaron durante la grabación, incluyendo cintas perdidas y tragedias personales, Becker y Fagen crearon su álbum más intrincado hasta el momento. Colaboraron con más de 40 músicos destacados de la época, y también contaron con la participación de Michael Brecker, Valerie Simpson, Patti Austin, Jeff Porcaro y Don Grolnick. Michael McDonald y Mark Knopfler también contribuyeron en «Time Out of Mind», mientras que Bernard Purdie aportó su famoso «Purdie Shuffle» en «Babylon Sisters».

Próximamente se lanzarán más títulos, incluyendo «Katy Lied» de 1975 y «The Royal Scam» de 1976.

Escucha ‘Gaucho’ de Steely Dan