Sonic Youth celebran los 30 años de ‘Dirty’ con directos y vídeos

El clásico de Sonic Youth, Dirty (1992), cumple 30 años y para la ocasión, la banda saca a la luz dos álbumes en vivo de la época en Bandcamp: Live At Brixton Academy 1992 y Live At The Warfield 1993.

El primero de ellos fue grabado en vivo la primera de dos noches de diciembre de 1992 en la Brixton Academy de Londres, en su gira con Pavement y Cell. Este concierto fue grabado y transmitido por la BBC y, posteriormente, ampliamente pirateado. La grabación de sonido es del master de audio de la propia banda del concierto del 14 de diciembre e incluye algunas canciones no transmitidas por la BBC o recogidas en esos piratas.

Escucha ‘Live At Brixton Academy 1992’ de Sonic Youth

Live At Brixton Academy 1992 by Sonic Youth

El segundo de ellos fue grabado en vivo en The Warfield en San Francisco el 5 de marzo de 1993. Sonic Youth tocó dos shows esta noche: el primero de ellos junto a Cell y Screaming Trees, el segundo con Screaming Trees.

Escucha ‘Live At The Warfield 1993’ de Sonic Youth

Live At The Warfield 1993 by Sonic Youth

También han compartido un vídeo inédito de «Drunken Butterfly» con marionetas de la banda tocando un concierto bastante salvaje, con pequeños destornilladores metidos en sus guitarras.

Según el sitio web de la banda, fue dirigido por Steven Helweg, ganador de un concurso realizado en 1992 por 120 Minutos de MTV para videos hechos por fanáticos de canciones sucias. Según la versión humana de la banda, el video nunca antes había estado en línea.

Disfruta el vídeo de ‘Drunken Butterfly’ de Sonic Youth