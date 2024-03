Sorteo: ¿Quieres ver a Rivers & Suns en Madrid?

Rivers & Suns participa en el ciclo Mujeres en Vivo de Madrid. Estará presentando las canciones de su nuevo disco, Fork in the Road, ocho canciones que cuentan todo lo sucedido antes de ese momento decisivo que cambió su vida: Barcelona y una premisa irrevocable de no renunciar a la música.

La californiana Jordan Rivers arrancó su carrera en 2016 con su primer EP Bullets in the Background. En 2020 viajó a Europa quedando atrapada en la capital catalana en plena pandemia. A partir de esa crisis mundial, la cantante se enamoró de Barcelona y del músico y productor argentino Tomás Aristimuño. Juntos, decidieron reanudar el proyecto de la artista, el legado de influencias como Fleetwood Mac y The Beatles, sumado a novelas y escritos de Jack Kerouac y Ernest Hemingway.

Ese sonido folk-rock fresco y melancólico, cargado de riffs de guitarra pegadizos y una voz narrativa, casi poética llegará el miércoles 13 de marzo en el Café La Palma de Madrid (entradas aquí), con Fire Affair, proyecto de la productora y cantautora canaria/californiana Briana Capote como telonera. Tras años de experimentación con su sonido nace esta propuesta de rock alternativo que combina elementos electrónicos y letras sobre historias desgarradoras.

