‘Split Screen’, segundo single de Kings Of Leon

Kings Of Leon regresan este próximo 10 de mayo con Can We Please Have Fun. Un disco grabado en el estudio Dark Horse en Nashville y producido por el nuevo colaborador del grupo Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine).

En el octavo trabajo de la banda de los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followiil, no solo se remontan a sus orígenes, sino que buscan nuevos caminos de expresión.

Sobre la continuación de When You See Yourself (RCA / Sony Music) comentan: “Fue el disco más divertido en el que he participado”, confiesa el vocalista Caleb Followill.

Escucha ‘Split Screen’ de Kings Of Leon