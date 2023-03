Sting anuncia concierto retrospectivo en Bilbao

Sting ofrecerá un concierto muy esperaado en Bilbao el 1 de junio en el Bilbao Arena. El espectáculo que presenta, llamado My Songs, es un festín musical que celebra los mayores éxitos de su carrera en solitario y con The Police.

Los fans pueden esperar escuchar clásicos como «Fields of Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne» y «Demolition Man», así como canciones icónicas como «Englishman In New York», «Every Breath You Take» y «Message In A Bottle». Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico en toda la gira, y Joe Sumner será el artista invitado.

Entradas para el concierto de Sting

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 17 de marzo a las 10:00h a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La preventa de livenation.es estará disponible el 16 de marzo a partir de las 10:00h

Los miembros del Club de Fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a entradas exclusivas en preventa antes que el público general visitando www.sting.com.

Preventa para el Club de Fans de Sting: Miércoles, 15 de marzo a las 10:00h hasta el Viernes, 17 de marzo a las 9:00h

Preventa para los registrados en Livenation.es: Jueves, 16 de marzo a las 10:00h hasta el viernes, 17 de marzo a las 9:00h

Venta general: Viernes, 17 de marzo a las 10:00h

Para obtener información completa sobre la gira, las entradas y el club de fans, visite: www.Sting.com