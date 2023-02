Suede y The Primitives se unen a Visor Fest

Visor Fest regresa tras su última edición. La cita con la mejor música de los 80 y los 90 vuelve al recinto de la Fica de Murcia el próximo viernes 22 y el sábado 23 de septiembre de 2023 con un cartel que promete emociones fuertes en vista de los primeros nombres que conocemos. Los infalibles Suede y los históricos The Primitives se unen a los ya anunciados Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Nada Surf y Mercromina.

Los de Brett Anderson han vuelto a la actualidad con Autofiction un disco donde la banda decidió volver a lo básico en movimientos que recuerdan sus primeros días. Mientras escribían las canciones que lo compondrían se acercaron hasta un estudio de Kings Cross para recoger una llave, montar su propio equipo, montar y empezar a tocar. “Autofiction tiene una frescura natural, es donde queremos estar”, confirmaba Brett Anderson.

Junto a ellos The Primitives, formación de indie pop procedente de Coventry y formada en 1985, de la que siempre recordaremos su éxito internacional «Crash», de 1988. Desaparecieron en los 90, pero volvieron a la vida la pasada década y siguen deslumbrando con su habilidad para las melodías infalibles.

En total, cinco propuestas contrastadas de las que podremos disfrutar el próximo otoño en el recinto murciano de La Fica, en la que será una nueva oportunidad para rememorar, en vivo y en directo, las canciones que, no solo marcaron una época, sino que también marcaron nuestras vidas.

Entradas para Visor Fest 2023

Puedes reservar ahora tus abonos al precio especial de 62 euros (más gastos de gestión) y acompañarnos en la próxima edición de Visor Fest, a celebrar el 22 y 23 de septiembre en La Fica.