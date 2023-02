Guns N’ Roses nos visitan el próximo junio

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses ha anunciado una gira mundial para el verano y otoño de 2023, encabezando estadios, festivales y arenas en todo el mundo. Dos fechas en España, Madrid y Vigo, están incluidas en la parte europea.

Este tour marcará el regreso de la banda a Norteamérica desde su gira We’re F’N Back! Tour en 2021, que atravesó estadios de costa a costa.

Con ventas de diamante, su obra cumbre de 1987, Appetite For Destruction, es el álbum debut estadounidense más vendido de la historia, así como el undécimo álbum estadounidense más vendido de todos los tiempos. Además, su gira Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) fue la cuarta más taquillera de todos los tiempos.

En 1991, Guns N’ Roses sacudieron el mundo con el lanzamiento de los discos 7 veces platino Use Your Illusion I y Use Your Illusion II, que ocuparon los dos primeros puestos del Billboard 200 a su llegada. Con un impresionante total de 100 millones de unidades vendidas hasta la fecha, su catálogo incluye G N’ R Lies (5x-platino), The Spaghetti Incident (platino), Greatest Hits (5x-platino) y Chinese Democracy (platino).

La alineación actual de Guns N’ Roses está compuesta por Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo), Slash (guitarra solista), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado).

Toma nota de la gira de Guns N’ Roses

Vie 09 de junio – Madrid, España – Cívitas Metropolitano

Lun 12 Jun – Vigo, España – Estadio Abanca Balaídos

Entradas para la gira de Guns N’ Roses

Preventa de entradas para Madrid disponible en livenation.es desde el 23 de febrero a las 10:00h.

Entradas a la venta general para Madrid el 24 de febrero en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés a partir de las 10:00h.

Próximamente más información sobre la fecha de venta de entradas para Vigo.