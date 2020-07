Entrevistamos a Mediapunta

Se conocen del barrio de toda la vida, aunque a uno de sus integrantes le conocieron cuando era menor en el bar Candy Warhol en Zaragoza. Son Mediapunta, un grupo zaragozano que acaba de marcar un gol con su nuevo EP Amor Olímpico. Apadrinados por Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, quien colabora con ellos en uno de sus himnos, “Fantasmas”. Una banda de amigos donde prima la diversión, la naturalidad y el pasarlo bien fuera y encima de un escenario. Desde colarse en el DCODE hasta llevar una gorra de los colchones Relax. Así son ellos.

“Ojalá podamos dedicarnos a la música y así tener un rancho, aunque para eso nos tiene que hacer un ‘Beefeo’ C.Tangana”

De primeras, de nombre “Mediapunta”. ¿Sois muy futboleros?

Sí. Respecto a el nombre, íbamos borrachos y nos teníamos que cambiar el nombre. Me acuerdo que nos estaban haciendo fotos ese día y lo estábamos pasando fatal porque estábamos rayados por el nombre. Luego fuimos a beber algo y en ese bar había un partido de tenis de no se quien contra un tipo que se llama Daniil Medvédev. Entonces nos acordamos del exjugador Pavel Nedved. Y de repente, todos empezamos a gritar “mediapunta, mediapunta”. Y se quedó así. No era definitivo, pero como no salió otro nombre se quedó así. (risas)

Porque antes erais Los Crápulas…

Sí, no descartamos que haya cambio de nombre cada año. Porque antes de Los Crápulas teníamos otro nombre, pero ese no se dice (risas)

¿Jugador favorito?

La referencia siempre es Pavel Nedved. A partir de ahí, Savio Bortolini era maravilloso. Tenía los tobillos de cristal, pero era un mago. Pero verdaderamente queremos hacer un llamamiento y decir que Ander Herrera es el mejor jugador del mundo.

En la nueva canción “Todo mal” hay muchas alusiones a equipos y a personalidades del mundo del fútbol. ¿De qué equipo sois?

Somos del Real Zaragoza, pero somos antimadridistas. Eso sí, que Diego Ibáñez nos perdone, pero lo somos. Hay personas que pueden pensar que con esta canción nos estábamos riendo de los colchoneros, pero al revés, era un homenaje.

Y entre todo esto, aparece C.Tangana.

Esta canción va contra el Real Madrid y el capital (risas). No, va contra este modelo de vida y de sociedad que estamos viviendo ahora mismo en el que una persona se crea un ‘alter ego’ llamado C. Tangana con su ‘Ídolo’ . En la canción no nos referimos a que se muera Antón Álvarez si no el concepto de C. Tangana. Debería explicar en un TFG ( trabajo de fin de grado) lo que simboliza.

¿Os ha dicho algo sobre vuestra canción?

Nada, no nos ha dicho nada y tampoco esperábamos que nos dijese nada. Cuando venga a Zaragoza ya le partiremos la ca…(risas) Que va, es broma. (risas)

Vuestro EP titulado “Amor Olímpico” y precisamente este año nos quedamos sin Juegos Olímpicos hasta 2021. Todo es maravilloso…

En realidad, pusimos “Amor Olímpico” por una canción de La Costa Brava llamada “Olímpicos”. Pero es verdad que también dijimos: ¡Hostia, que son los Juegos Olímpicos! Y pensamos: “pues de puta madre”. Y luego que no haya pues también de “puta madre” así entrenan más. No, la verdad es que es un poco putada todo esto porque teníamos bastantes conciertos como en Valladolid, León, Valencia, Pamplona, Bilbao y ya nada. Nos iban saltando en el calendario mientras estábamos en casa confinados y era algo duro. Aunque bueno, como estamos acostumbrados a no tocar mucho pues seguimos sin tocar mucho. ( risas)

¿Antes de tener el grupo a qué os dedicabais?

Teníamos un bar y estudiábamos algunos. Ahora no tenemos ni el bar ni estudiamos. (risas) La música está guay, ojalá podamos ganar algo de dinero con ella. Todo para tener nuestro rancho de ranchos. Tenemos un terrenito con una pista de bolos. Pero para eso nos tiene que hacer un ‘beefeo’ C.Tangana.

¿Cuál es vuestra canción favorita?

“Traición” y “Tumbaos” gana por mayoría.

De “Todo mal”, el videoclip no pasa desapercibido. ¿Cómo surge la idea?

Vimos los vídeos de Grey Trash. Tiene muchas referencias el tío y le pregunté y hablamos un rato con él. Pilló a la primera nuestra idea.

Y con Jesús Gil de por medio…

Sí, Jesús Gil como modelo de persona era basura, pero como icono de pop es bastante. Era de la época en la que los presidentes de fútbol iban de frente. No obstante, estamos abiertos a que nos den dinero. (risas)

¿Qué planes de futuro tenéis?

Acabar con el Diesel. (risas) No, ahora en serio Luis de Sonido Muchacho prevé que podamos sacar disco el año que viene. Todo lleva su tiempo. Esperamos grabarlo con el productor, Bernardo Calvo. Porque ha sido un flechazo la verdad y hemos aprendido mucho con él. El plan es ese, sacar disco y tocar todo lo que nos hemos podido tocar hasta ahora.

¿Tenéis muchas fechas ya para 2021?

Todo lo que se ha ido aplazando sí. Lo más cercano que tenemos de momento es el Sound Isidro con Medalla en octubre.

¿Cómo os definís vosotros?

Mediapunta es diversión. Si no te diviertes, no vale nada. Es un grupo con amigos, imagínate.

¿Cómo surge la colaboración con Diego Ibáñez de Carolina Durante en “Fantasmas”?

La colaboración surge porque Diego Ibáñez se subió a cantar esta canción con nosotros una vez en Madrid y cuando la grabamos pensamos que era una buena idea y a él le pareció bien también. Le conocimos porque coincidimos con Carolina Durante en un concierto que tocamos en Pamplona como Los Crápulas un 20 de abril del 90.(risas) No, un 20 de abril de 2018. Tocamos con ellos y fue una gran noche. Además, Diego Ibáñez fue muy clave en Mediapunta porque dio la chapa a los de Sonido Muchacho con nosotros.

Podemos decir que fue vuestro fue vuestro padrino…

Es un descubridor, sin duda. Nos conocían diez personas. Él podría decir la mítica frase de “los conocía cuando las maquetas”.

¿Grabasteis el videoclip de “Fantasmas” en el DCODE?

Sí, pasamos un gran día. Entre las mantas, que no veíamos y que no sabíamos si nos estaban tomando el pelo…(risas). A ver, en el DCODE ya iban todos como las grecas y nosotros llevábamos todo el día que si corriendo por una pista de atletismo…Y cuando llegamos allí, que iban todos ciegos. Nos dicen: venga, subiros a ese monte y claro, poca broma. Y luego Luis quería que nos colásemos en el DCODE y nos pegasen de verdad. Sin avisar ni nada…(risas) y al final hablamos con los de seguridad para simularlo. Los seguratas la verdad es que disfrutaban. Parecía que sólo habían ido ahí para eso, se lo tomaron muy en serio. La cosa es que tocaba Carolina Durante en el DCODE, por cierto, ese concierto se lo boicotearon, aunque no lo quería decir…

¿Por qué? ¿Qué pasó?

Se quedaron sin sonido cuarenta mil veces. Pero bueno, la cosa es que grabamos allí y la verdad es que molaría colarse de nuevo el próximo año en el DCODE.

¿Cuáles son vuestras referencias musicales?

Goa, el trapero que tiene un disco con Yung Beef. No es referencia, pero nos gusta. Al final las referencias no sólo es lo que escuchas o lo que te gusta sino lo que más o menos sabes hacer. Porque claro te pueden gustar cosas, pero luego no tener ni idea de cómo hacerlo.

¿Qué mensaje lanzáis?

Nuestro mensaje es que la gente se lave las manos como en la película “Si la cosa funciona” de Woody Allen. Porque lo del diésel ya lo hemos dicho. ¡Ah! Y a Viva Suecia que nos llamen (risas)

¿Con quién os gustaría colaborar?

Nos gustaría colaborar con Jarvis Cocker, por ejemplo. Junto a Tyler, the creator.