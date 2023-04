Swell actuarán en Valencia este sábado en su única fecha española

Este sábado 22 de abril tendrá lugar en Valencia la única actuación en España, en este tour europeo, del grupo de San Francisco Swell. La banda actuará en la sala Ram Club (La Rambleta) de Valencia en, como hemos comentado, la única fecha en España de su tour europeo, «Everyday Sunshine», con el que rendirán homenaje a David Freel, vocalista y fundador de la formación, que falleció el pasado año con 64 años de edad. Swell giran actualmente con su formación original excepto Freel, lógicamente, y estarán tocando los grandes éxitos de sus primeros cuatro álbumes, compuestos cuando el cantante seguía en la formación.

Swell surgieron en San Francisco en la década de los 90 con una propuesta entre el lo-fi, el indie rock y el post punk. Con el tiempo se han convertido en una banda de culto con legado que es todo un homenaje al DIY. A lo largo de su carrera, han publicado nueve discos de estudio que les han otorgado un pedestal dentro de la escena de culto independiente. Su último disco publicado fue South of the Rain and Snow, en el año 2007. Ahora, 16 años más tarde, la banda ha decidido volver a unirse tras el fallecimiento de su fundador, David Freel, para recordarle en esta gira europea. El 22 de abril en Valencia Swell prometen un concierto emotivo, repleto de grandes éxitos, con el que brindarle un bonito homenaje a la memoria de uno de sus dos miembros fundadores.

Las entradas para el concierto de este 22 de abril en Valencia, organizado por Tranquilo Música, están disponibles en este enlace.