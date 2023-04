Explosions in the Sky traerán su ‘The End Tour’ en otoño

Explosions in the Sky traen su ‘The End Tour’ a nuestro país este otoño. Desconocemos si este profético título hace mención al final de la banda -esperemos que no- o si nombra un próximo álbum. Suponemos que lo entenderemos en pocas fechas.

La banda que ha cautivado a fans de todo el mundo gracias a su mezcla única de guitarras emotivas y paisajes sonoros épicos, es originaria del paisaje metropolitano de Austin, Texas. Desde sus comienzos ahondan entre el romanticismo y tragedia, sus melodías suelen convertirse en ráfagas de sonido profundo difíciles de sacar de la cabeza. En los directos, esta banda demuestra una intensidad y pasión únicas, y su sonido es tan apoteósico como su nombre bien indica.

Con numerosos álbumes de estudio, incluyendo los exitosos The Earth Is Not a Cold Dead Place, All of a Sudden I Miss Everyone y The Wilderness, han sido aclamados por la crítica por su habilidad para evocar emociones profundas con su sonido intimista, estableciéndose como una de las bandas de post-rock más emocionantes e innovadoras del mundo.

Fechas para Explosions in the Sky:

19 DE NOVIEMBRE 2023 – RAZZMATAZZ, BARCELONA

20 DE NOVIEMBRE 2023 – LA RIVIERA, MADRID

Entradas a la venta: Día 21 de abril a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Preventa: 20 de abril a las 10h para los registrados en www.livenation.es

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal