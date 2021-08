Vuelve la tradicional playlist veraniega encadenada de Talk to Him este años 2021 para ofrecernos un nuevo recorrido emocional por diversos géneros musicales a través de una montaña rusa de emociones que intenta ser una historia narrada a través de canciones. Haz de ese viaje tu propio destino de la mano de Him subiendo a la azotea sonora y dejándote llevar hasta donde sólo la música puede hacerlo.

Escucha Talk To Him: Summer Playlist 2021