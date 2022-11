Talk To Him: The Afghan Whigs, todo al negro

Este mes la azotea sonora de Talk to Him se viste de gala para recibir un especial que llevábamos muchísimo tiempo queriendo hacer, un episodio dedicado en cuerpo y alma a una de las mejores y más infravaloradas bandas del mundo: The Afghan Whigs.

Ningún artista le ha cantado al amor, a la pasión, a la lujuria, a la traición y al abandono como Greg Dulli y los suyos. Him se embarca en un viaje de más tres horas para dibujarnos el perfil minucioso de la banda mientras lo entrelaza con un tratado acerca de la vulnerabilidad y la invencibilidad a las que nos somete el amor y sus accidentes. Una película existencial con forma de canción en la que resulta difícil no sentirse identificado con alguna de las huellas dactilares que nuestra alma muestra -o esconde- tras pasar por la experiencia más trascendental de esta vida, la de amar a cualquier precio.