Te presentamos Des De Les Ombres, el nuevo EP de Vol

Vol son una banda procedente de Vallada, población de la provincia de València no demasiado alejada de la capital y con escasa historia en relación con el rock and roll. Eso no ha evitado que la banda capitaneada por Ulisses Calabuig lleve ya nada menos que 25 años dando el cante.

De hecho, a modo de celebración de su onomástica, este EP tenía previsto el inicio de su registro el día 25 de marzo de 2020. Os podéis imaginar el pisotón que supuso para el cuarteto tener que deshacer sus planes debido a una pandemia cuya incertidumbre impidió llevar a cabo el proyecto hasta bastante después.

No obstante, aquí están, al fin, las seis urgentes canciones que integran Des De Les Ombres, un artefacto cargado de emotividad que bebe mucho de la música independiente de los ochenta, vía Smiths, Pale Fountains o Go-Betweens, así como de una evidente erudición acerca de todo lo acontecido en el pop desde sus orígenes hasta nuestros días. Canciones cantadas con la cabeza bien alta, desde la experiencia y con el alma puesta en ello.

De ellas destaca la bonita “En el record”, cuya evocadora letra es recitada por el propio Ulisses (no es el único, en “Cor meu aguanta” participa el actor Daniel Tormo) con el corazón -se nota- en un puño. Tanto esta como las demás se benefician de la orgánica producción del maestro Carlos Ortigosa, que ha sacado todo el lustre a esas guitarras potentes, cristalinas y vibrantes que pueblan esta obra de madurez por parte de unos entusiastas que se niegan a tirar la toalla y por supuesto, aún tienen cosas que contar.

A continuación puedes escuchar Des De Les Ombres, el nuevo EP de Vol, en su página de Bandcamp.