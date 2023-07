Te presentamos el primer álbum de Hola Lis

Hola Lis es el proyecto musical con el que Elisa Bernal se lanza en solitario después de formar parte de Hibernales y colaborar con grupos como Tronco y Doble Pletina. Hace tres años ya tuvimos noticia de Hola Lis con un trabajo autoeditado en el que reunía canciones compuestas durante el confinamiento con la colaboración de otros artistas, un disco que tituló Primavera 2020 y que vio la luz en formato digital a través de su página de Bandcamp.

Hace pocas semanas Hola Lis debutó oficialmente con un álbum titulado Foravila. Se trata de un potente ejercicio de introspección personal y liberación sonora coeditado por los sellos barceloneses El Genio Equivocado y Ultra-Local Records. El disco, incluyendo el título, está inspirado en el actual lugar de residencia de la artista, en Mallorca. Aunque, tal como cuenta la autora, “Foravila es el escenario, pero no el contenido”. Las melodías y letras son viajes a un pasado donde Mallorca y la estabilidad que le ha proporcionado a Elisa no existían. “En mi proceso compositivo me obligo a viajar a lugares y momentos difíciles, desmenuzarlos emocionalmente y sacar de ellos algo tan positivo como es la música. Es un ejercicio liberador”, comenta.

Con una voz que transmite dulzura y fuerza a partes iguales, Elisa nos abre las puertas de su mundo sonoro, lleno de melodías que atrapan y letras que emocionan. En su música se reconocen influencias de Low, Aldous Harding y Broadcast. En Foravila también hay colaboraciones: James Milne de Lawrence Arabia hace coros en «Farewell», Fermí Hererro de Tronco añade capas vocales en «Un raig de llum», podemos escuchar a Clara Vinyals de Renaldo i Clara en «Shelia», y también a Miquel Serra en «El primer moment».

A continuación puedes escuchar Foravila, lo nuevo de Hola Lis.