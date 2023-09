Te presentamos el primer vídeo de Les Amnesics

Les Amnesics es un grupo afincado en la ciudad de Valencia formado por Papá Oso (voz, teclado), Javi Lq (guitarra), John Martínez (guitarra/coros), José Zimmermann (bajo) y Sergio Subterráneo (batería/coros). Aunque el grupo es relativamente reciente, entre sus miembros hay músicos experimentados que han formado parte de otras conocidas bandas como The Norvins, Pogüey Romero y Los Malasangre, Mégaphone ou la Mort, The Bell Boys, Los Picamato o Le Garçon Rêv. Entre sus influencias citan nombres como The Clash, The Only Ones, The Nerves, The Replacements, The Undertones o Big Star. Las letras de sus canciones hablan de temas universales: destino, amor, dolor, temor, realidad y búsqueda.

En 2020 publicaron su primer disco, un EP titulado Are You Single con cuatro canciones que puede escucharse en su página de Bandcamp. A finales de este año planean publicar su primer LP en formato vinilo de 12″, un disco del que todavía desconocemos más detalles. Mientras tanto, Les Amnesics han lanzado recientemente su primer vídeo oficial. Corresponde a la canción «I keep falling» y ha sido realizado por el cineasta Miguel Ángel Mengó Lloret. La pieza audiovisual combina imágenes de la banda en plena acción con extractos del nuevo largometraje de Miguel Ángel, Astral, con la actriz / modelo Estela Del Carmen como protagonista.»I keep falling» es una energética canción que se mueve entre el garage rock y el power pop.

A continuación puedes ver el vídeo de «I keep falling», de Les Amnesics.

