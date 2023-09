Conoce el powerpop de Robot Emilio

Hoy te presentamos a Robot Emilio, formados a mediados del 2019, cuando Eduardo Chirinos (voz y guitarra de Las Ruinas), que tenía unas cuantas canciones nuevas, se junta con otros músicos habituales de la escena de Barcelona: Carlos Leoz (Half Foot Outside, Me and the Bees, Standstill) a la guitarra principal, Blanca Lamar (Les Sueques) al bajo, y Ángel Garau (Da Souza) a la batería.

Durante 2019 y 2020, la banda ensaya las canciones de un primer disco, alternándolo con algunos conciertos, pero todo se para con la pandemia. A finales de 2020 la banda graba finalmente el disco en el estudio Ultramarinos con Santi García y a mediados de 2021 se producen dos cambios en la formación: Lamar y Garau son reemplazados por Paloma Durán (Walking Lands) y Dani Hun (Maple), respectivamente.

La nueva banda ya consolidada hace unos cuantos conciertos y en febrero de 2022 publica el primer disco llamado ¡Al Lío! con el sello Beautyfool Records, 12 temas de powerpop y artpop que presentan en diversos conciertos durante ese año.

A principios de 2023 publican el single “Le Corbusier” / “Viendo a la gente envejecer online” grabado con Marco Morgione en Micromaltese, y en marzo graban su segundo disco Vas tarde en La Atlántida Estudio con Edgar Beltri y que llegará a principios de noviembre.

Escucha ‘Le Corbusier”’ de Robot Emilio