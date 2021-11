Te presentamos el nuevo álbum de Iván Salo

Iván Salo es un músico de Buenos Aires que empezó a componer canciones en 2002 y lleva más de una década de carrera profesional. El pasado año publicó una serie de sencillo, algunos de los cuales aparecieron en nuestra PlayList Emergente. Finalmente, hace unas semanas Iván presentó su tercer álbum de estudio en solitario, Decantado. Se trata de un disco que combina distintos géneros musicales, desde el pop hasta la bossa nova pasando por el jazz o el reggae, logrando de todos modos una cierta unidad basada en la apuesta de su autor por la canción y por la persona mirada que Iván Salo imprime a sus composiciones.

Decantado incluye nueve canciones escritas y compuestas por Iván Salo y cuenta con cinco mujeres invitadas:

Queen Conga: voz y composición de rap en “No corras tanto” y “Sobre tu piel”

Carla Vera: voz en “Mientras todo pasa”

Laura Urteaga: violín en “Tres el amor”

Tita Angarita: voz y composición de rap en “La Flor”

Noelia Alonso: voces en “Náufrago”

Otras colaboraciones son las de Imanol Insúa (saxo en “La Flor”), Alejandro Suárez (batería y percusión en “La Flor”) y Spike (bajo en “La Flor”). La producción artística estuvo a cargo de Leo Fucci (“Sobre tu piel”, “La vida es bella”, “Tres el amor”, “Mientras todo pasa”, Mateo Angarita (“La Flor”, “Náufrago”, “Decantado”) y Charly Valerio (“No corras tanto”, “Brillante constelación”). La masterización se llevó a cabo en Discos de la Isla con Niko Rizzo, y la mezcla estuvo a cargo de Leo López, Charly Valerio, Mateo Angarita y Leo Fucci. El arte de tapa es una obra de la artista Cata Di Césare sobre una foto de Tute Delacroix.

Puestos al habla en su momento con Iván, nos contó esto sobre su nuevo álbum, el tercero de su carrera en solitario:

“Decantado, mi tercer disco de estudio, nació con la idea de celebrar mis 10 años de trayectoria solista. El título del álbum remite a tres conceptos: década, cantar y decantar. Creo que este es un disco que me encuentra en un gran momento, con la madurez necesaria y la experiencia de muchos años componiendo, produciendo, grabando y tocando en vivo mis canciones. Respecto a lo musical, considero que es el disco más auténtico y personal que hice hasta el momento. Decidí correrme un poco del rock y arriesgarme con otros géneros, como el bossa, jazz, reggae, folk, electro-pop. Fue una búsqueda de identidad la que me llevó a explorar otras sonoridades para acercarme a una voz propia. Me gusta escuchar todo tipo de música, por eso creo que en la variedad está el gusto, aunque lo que define mi esencia es la canción. El disco contó con cinco mujeres super talentosas de invitadas: Queen Conga, Carla Vera, Laura Urteaga, Tita Angarita y Noelia Alonso, que le dieron una frescura especial al disco. Además fue muy importante el trabajo de los tres productores artísticos que hubo en la obra: Mateo Angarita, Charly Valerio y Leo Fucci, más el gran trabajo en mastering que hizo Niko Rizzo. Estoy muy conforme con el resultado y orgulloso con este disco. Lo voy a presentar el jueves 11 de noviembre en Lucille, una de las salas más lindas de la Argentina, y va a ser una gran fiesta en donde no sólo celebraré el lanzamiento de Decantado, sino también la vuelta a los escenarios luego de casi dos años de pandemia. Así que será una fiesta! Gracias amigos de Muzikalia por acompañar siempre mi música y por el generoso espacio en su web, que es alucinante y siempre me da gusto visitar!”

A continuación puedes escuchar Decantado, el nuevo álbum de Iván Salo.

Iván Salo en redes sociales:

Instagram

Facebook

Canal oficial de YouTube

Perfil en Spotify