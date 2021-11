Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Lõbison – Si buceo no muero

Toundra – El odio part 2

Placebo – Surrounded by spies

Beach House – Once twice melody: chapter one

Comando Suzie – Espigón (Paralelo remix)

Band of Horses – Crutch

Porcupine Tree – Harridan

El Hombre Garabato – Esto lo he escuchado antes

Le Garçon Rêvé – The boy with the Victorian gun

Triángulo de Amor Bizarro – Un actor mejicano

Chaqueta de Chándal – Vademécum

Rosalía – La fama (ft. The Weeknd)

Jack White – Taking me back

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Mystic Braves – Lonely heart

Los californianos Mystic Braves han publicado esta semana un nuevo sencillo, “Lonely Heart”. Se trata de un nuevo adelanto de su próximo disco, Pacific Afterglow, que se publicará el 28 de enero. “Lonely heart” es el tercer anticipo después de que publicaran anteriormente “Sundown” y “Never went away“. El vídeo que acompaña a la canción ha sido dirigido por Alexander Gilbert y está protagonizado por un anónimo pero entrañable personaje con muchas ganas de bailar.

Pinocho Detective – Canadá

Pinocho Detective, una de las bandas más sugerentes y elegantes de la escena sevillana, publicó este año un álbum titulado Canadá (Delia Records 2021). Esta semana ha salido como sencillo la canción que da nombre al disco acompañada de un vídeo obra de Pilar Angulo. “Canadá” es una exquisita producción de regusto soul, con abundancia de texturas y detalles, que cuenta con colaboraciones de lujo como las de Sleepy James (Riverboy, The Milkyway Express), que aporta una memorable línea de bajo, o Nacho Camino, que se ocupa de los teclados. También hay samples a cargo de Jordi Gil, en cuyo estudio, Sputnik Recording, fueron grabadas las cinco canciones del disco.

Blanco Palamera – No juega

“No juega” es el segundo single de adelanto de lo que será el nuevo álbum de Blanco Palamera, que verá la luz a principios de 2022. Hace unas semanas presentaron una canción de pop futurista y progresivo como “Verte ganar”, y ahora muestran su costado más future funk, con ecos que van desde Prince & The New Power Generation hasta los Illya Kuryaki & the Valderramas. Una canción hiperbailable y frenética. El vídeo ha sido dirigido por Arancha Brandón junto a Serjiososo.

TSODE – Crossing Stars II

TSODE es el proyecto artístico del compositor andaluz Jesús Valenzuela, del que te venimos hablando en Muzikalia desde hace ya unos años. A principios de este año te presentábamos su sexto disco, Six, y ahora ya está anunciando el séptimo, Circles, previsto para 2022. Como adelanto, TSODE ha lanzado un nuevo himno electrónico titulado “Crossing Stars II”, secuela del tema “Crossing Stars” del álbum Innerity de 2019, galardonado como uno de las mejores canciones de música electrónica española en los Synthetic Generation Awards de 2018.