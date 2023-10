The Drums presentan su nuevo disco en KEXP

The Drums acaban de publicar su sexto álbum de estudio, Jonny. Desgarrador, juguetón, estruendoso y sereno a su vez, es un trabajo que enfrenta el profundo trauma de la infancia que Pierce experimentó al crecer en una comunidad religiosa similar a un culto en el norte del estado de Nueva York, y triunfa sobre la larga sombra que proyectó en su vida y relaciones durante años.

En Jonny, Pierce no solo conquista la oscuridad que acechó su infancia y la subsiguiente sensación de indignidad que perduró durante décadas, sino que también la absuelve y ama por lo que fue. Al hacerlo, el álbum desentierra un verdadero sentido de esperanza, optimismo y alegría que ha existido justo más allá de sus dedos durante la mayor parte de su vida. Abrazando el caos de la vida en todas sus facetas, el álbum ofrece una invitación para disolver todas las barreras rígidas que nos separan a nosotros mismos y, por extensión, entre nosotros; para suavizar nuestras corazas y permitir que entre la ternura. Siempre encontrando el equilibrio entre la melancolía dolorosa y las irresistibles sensibilidades pop, el disco encuentra a Pierce mirando a través de un caleidoscopio de guitarras relucientes, reverberación, sintetizadores modulares y cajas de ritmos: una identidad sonora que ha sido única y completamente de The Drums desde su surgimiento hace 15 años.

Estos días pasaba por la emisora de radio de Seattle KEXP donde interpretaba las canciones:

Better

Obvious

Plastic Envelope / Protect Him Always

I Want It All

Disfruta el concierto de The Drums en KEXP