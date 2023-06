The Hives estrenan ‘Countdown To Shutdown’

The Hives lanzan el segundo adelanto de su muy esperado álbum The Death Of Randy Fitzsimmons, que se publicará el 11 de agosto a través de FUGA. «Countdown To Shutdown» es una canción ardiente con amenazadores riffs de guitarra y las voces eléctricas del líder Howlin’ Pelle Almqvist. Es la continuación de «Bogus Operandi«, un tema de rock clásico (Vulture) que recibió elogios generalizados de la crítica en Rolling Stone, The Needle Drop, SPIN, Loudwire, Stereogum y otros.

El lanzamiento del nuevo sencillo viene acompañado de un estridente video dirigido por SNASK (Viagra Boys), en el que The Hives se asoman desde el exterior de las puertas de cristal que van desde el suelo hasta el techo de una sofocante oficina corporativa. Mientras los ejecutivos, vestidos con trajes, interpretan la canción, la banda irrumpa y secuestra el espectáculo, tomando un control total y explosivo.

Sobre la canción, Howlin’ Pelle dice: «¿La cuenta atrás para el colapso financiero? ¿La cuenta atrás para la fiesta de fin de semana que estabas esperando? ¿La cuenta atrás para tu competencia deportiva favorita? The Hives te tienen cubierto con Countdown To Shutdown. Una canción versátil para todas tus necesidades de rock veraniego. Aproximadamente un 37% más efectiva que el competidor más cercano y seguramente ayudará a tus resultados del Q2 y Q3. Cómprala ahora y verás cómo suben las acciones».

Escucha ‘Countdown To Shutdown’ de The Hives

Gira de The Hives

La banda nos visita el 4 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 5 de octubre en La Riviera de Madrid y el 7 de octubre en la sala Capitol de Santiago de Compostela.

Entradas a la venta en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precios: (+gastos). 30€

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal