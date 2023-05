The Hives avanzan su próximo disco, que llega en agosto

The Hives regresan con su primer álbum de estudio en más de una década, titulado The Death Of Randy Fitzsimmons que será lanzado el próximo 11 de agosto a través de Fuga.

La banda ha estado ausente del estudio durante mucho tiempo, pero ahora han regresado con un sonido insistente e incendiario que refleja la energía salvaje que les ha caracterizado. Además, están llevando a cabo una serie de presentaciones en vivo en Los Ángeles y Nueva York, que han agotado las entradas en menos de 60 segundos, y una gira de primavera por el Reino Unido y Europa con los Arctic Monkeys.

El título del álbum sugiere una historia de terror que rodea al fundador, mentor y compositor de, grupo, Randy Fitzsimmons. Los miembros de la formación admiten que no han visto ni hablado con Fitzsimmons desde el lanzamiento de su último álbum en 2012. Tras el reciente descubrimiento de una esquela oculta y un poema críptico en el periódico local de la ciudad de Vastmanland, donde residen fue conducida a la lápida de Fitzsimmons, donde encontraron varias cintas, trajes y un trozo de papel con las palabras «The Death Of Randy Fitzsimmons» escritas a máquina. Las cintas descubiertas incluían las maquetas que se convertirían en las doce nuevas canciones del álbum.

Sobre el nuevo álbum, el líder Howlin’ Pelle Almqvist declara: «No hay madurez ni nada de esa mierda, porque ¿quién coño quiere rock’n’roll maduro? Creo que ahí es donde la gente se equivoca. Es como el rock’n’roll pero adultos, ¡nadie quiere eso! Eso es literalmente quitarle lo bueno. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, lo que se debe a nuestra excitación – y no puedes fingir esa mierda».

Su primer sencillo, «Bogus Operandi», ya está disponible. Aube Perrie, conocida por su trabajo con artistas como Harry Styles y Megan Thee Stallion, dirigió el videoclip de la canción.

Escucha ‘Bogus Operandi’ de The Hives