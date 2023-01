The Hold Steady avanzan su nuevo trabajo con ‘Sideways Skull’

The Hold Steady ha anunciado el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, The Price of Progress, que estará disponible en todas partes a través de su sello Positive Jams y Thirty Tigers el viernes 31 de marzo de 2023. Estará disponible digitalmente, así como en CD, vinilo negro estándar, oro metálico (en tiendas especializadas) y blanco (en Rough Trade).

The Price of Progress llega mientras The Hold Steady celebra el 20 aniversario de su fundación trayendo nuevas ideas, sonidos y texturas a una canónica aún en evolución de nueve álbumes de estudio que comenzaron con Almost Killed Me de 2004. El álbum fue producido por el colaborador de larga data Josh Kaufman en The Clubhouse en Rhinebeck, NY, y mezclado por D. James Goodwin. Es hasta ahora su disco sonoramente más expansivo, mientras que también sigue siendo inconfundiblemente The Hold Steady con historias rock and roll narrativas de personas comunes luchando y sobreviviendo en un mundo moderno. La portada y la contraportada del álbum cuentan con fotografías del renombrado fotógrafo de Minneapolis Alec Soth.

Estas serán sus canciones:

Grand Junction

Sideways Skull

Carlos Is Crying

Understudies

Sixers

The Birdwatchers

City At Eleven

Perdido

Distortions of Faith

Flyover Halftime

The Price of Progress viene precedido por el lanzamiento del primer sencillo, «Sideways Skull», disponible ahora en todas las plataformas de distribución digital y servicios de streaming. «Sideways Skull es una canción rockera sobre los rockeros», dijo el líder de la banda, Craig Finn. «En este caso, han sido sacados del juego por un tiempo de descanso, pero aún mantienen vivos sus sueños mientras hablan de glories pasadas. Nos encantó su gran sonido cuando Tad Kubler lo presentó a la banda y la grabación en el estudio fue especialmente alegre. Estamos contentos de presentar esto como un primer vistazo a «The Price of Progress», y el título del álbum incluso viene de esta canción».

Escucha ‘Sideways Skull’ de The Hold Steady

Foto: Shervin Lainez