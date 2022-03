The Killers lanzan una versión ampliada de su último disco

The Killers lanzarán una versión deluxe ampliada de su aclamado séptimo álbum de estudio, Pressure Machine, el 25 de marzo.

Canciones como la que abre el álbum, “The West Hills”, reciben tanto una versión acústica como una fantasmagórica interpretación coral. El conmovedor dúo con Phoebe Bridgers ya incluido en Pressure Machine, “Runaway Horses”, se concibe ahora con una banda al completo. El cierre del álbum, “The Getting By”, se renueva en cuatro estilos diferentes, cada uno de los cuales resalta lo que The Killers saben hacer mejor: estribillos perfectos, melodías dignas de estadio y una instrumentación que se eleva y les ha convertido en una de las bandas más queridas de las últimas dos décadas.

Los nuevos temas de Pressure Machine, al igual que el álbum original, han sido co-producidos por la banda y por Shawn Everett y Jonathan Rado (de Foxygen), con quienes ya trabajaron en el aclamado álbum de The Killers de 2020, Imploding The Mirage.

Para celebrar el lanzamiento de la edición deluxe, The Killers estrenarán en exclusiva en Facebook el 21 de marzo un film live titulado “Notes From A Quiet Town“. Con tres actuaciones de la banda, la película rodada en la ciudad natal de Brandon Flowers, Nephi, Utah, al igual que el álbum, narra historias de los habitantes de Nephi.

Disfruta el tráiler de ‘Notes From a Quiet Town’

Lista de Temas de Pressure Machine Deluxe:

West Hills

Quiet Town

Terrible Thing

Cody

Sleepwalker

Runaway Horses

In The Car Outside

In Another Life

Desperate Things

Pressure Machine

The Getting By

“The Getting By II”

“The Getting By III”

“The Getting By IV”

“The Getting By V”

“Runaway Horses II”

“West Hills II”

“West Hills III”