The Kills lanzan su versión de ‘I Put A Spell On You’

A principios de este mes, The Kills reveló planes para un extraordinario álbum de caras B y rarezas titulado Little Bastards que saldrá el 11 de diciembre en Domino. Hoy, la banda comparte la segunda canción de la colección, justo a tiempo para Halloween: una versión de 2009 de “I Put A Spell On You” de Screamin ‘Jay Hawkins , que viene con un video de producción propia compuesto por secuencias de espectáculos en directo grabadas en Portland, Pomona y San Francisco.

Las canciones de Little Bastards se remontan a los primeros sencillos de 7” de la banda en 2002 hasta 2009. Todo el material ha sido remasterizado para su lanzamiento en 2 x LP, CD y Digital y marca la primera edición en vinilo de algunas de estas canciones. La compilación incluye la demo inédita ” Raise Me “ que se lanzó a principios de este mes junto con el anuncio de la compilación.

El LP incluye también “I call it art” del Monsieur Gainsbourg Revisited compilación de versiones, la brillante “Night Train” el bonus track de Midnight Boom, una actuación genial de “Love is a Deserter ” de una sesión de radio XFM y un puñado de canciones clásicas de raíces estadounidenses interpretadas con el tipo de entrega contundente por la que son famosos: “Forty Four” de Howlin ‘Wolfs y “Sugar Baby” de Dock Boggs.

Las últimas dos décadas han visto a The Kills dominar un equilibrio salvaje, desatando una detonación ingeniosa y una sutil violencia vocal y de guitarra. Son cinco álbumes y cuatro EP en los que Alison Mosshart y Jamie Hince reinventaron las posibilidades de la dualidad moderna : alquimizar el garage rock, el punk y el blues en nubes de humo, carnicería psíquica y un ardiente deslizamiento nocturno hacia un pasaje noroeste entre Outkast y Suicide.