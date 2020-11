Conoce a los peruanos Waldeinsamkeit

La banda peruana Waldeinsamkeit acaba de publicar su cuarto sencillo: “The lights of the city make me dance”. Se trata de un trabajo colaborativo en el que participa OMEN NOISE, joven proyecto de rock alternativo. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado mes de septiembre.

Waldeinsamkeit se caracteriza por explorar los registros del shoegaze, post-punk, post-rock, instrumental y math rock. Formada en Lima a inicios del 2018, el proyecto ha destacado por su participación en diversos festivales y recitales universitarios

En el 2019, la banda publicó “Firmamento” y “Soldados”, demos que marcaron su debut en la escena independiente local. A inicios del 2020, “El amor es semántico”, su tercer trabajo, vio la luz, con una ascendente difusión en medios locales e internacionales.

Su cuarto sencillo es un trabajo de math rock alternativo que incluye la colaboración de OMEN NOISE, y marca un escenario inédito para la banda: el distanciamiento de su esencia instrumental.

“The lights of the city make me dance” expone un paisaje sonoro nocturno. Es un testimonio de la desidia generacional contemporánea. Esta necesidad de evadirlo todo, de escapar de los rituales aceptados socialmente, es la búsqueda constante de un lugar de permanencia transitoria, el fluir hacia un espacio de anonimato en el que el ruido de la noche, el movimiento, lo festivo, las luces de neón, son “un paradero eterno”.

El sencillo fue grabado y mezclado íntegramente de manera virtual, entre marzo y agosto del 2020. El proceso de mastering estuvo a cargo de Omar Sánchez, vocalista y líder de OMEN NOISE.

Actualmente, la banda se encuentra en proceso de grabación de su quinto sencillo, próximo a publicarse.