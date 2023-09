The Last Concorde – Flashback (Outland Recordings)

Tras más de una década de existencia e intentos varios de expandir la escena synthwave o retrowave por España, resulta evidente que ésta no ha conseguido lograr el calado que, por el contrario, sí ha gozado por el resto del continente europeo, sobre todo en la parte este y centro e, igualmente, por Estados Unidos.

De todos los esfuerzos hercúleos por dotar a este país de una comunidad propia y de un interés por el género, destaca sin duda alguna el primer festival hecho aquí dedicado en exclusiva al movimiento. Estoy hablando de Ona Electrònica, que este año cumple su segunda edición por tierras barcelonesas. Pues bien, por segunda vez consecutiva el festival tendrá entre sus filas a la banda que nos ocupa, los también barceloneses The Last Concorde, que acaban de publicar el que es su tercer trabajo, Flashback (23).

En cuanto a la escena nacional, los artistas con más proyección fuera de nuestras fronteras son los más escorados hacia la escena dark synth, esto es Nightcrawler y Maxthor como ejemplos evidentes. Pero más cercanos a las latitudes que nos ocupan, junto a los bellos sonidos que siempre evoca la argentina afincada en Barcelona Sunesis a través de su dreamwave o el espectacular éxito de At 1980 y su sólida propuesta de synthwave hermanado con AOR (muchas ganas de su futuro tercer álbum), qué duda cabe que la más genuina defensa del sonido out run que vio nacer la escena años ha a través de nombres sagrados de la talla de Lazerhawk o Miami Nights 1984 es el universo que evoca en su sonido The Last Concorde.

El dúo ha confeccionado para esta ocasión una compilación de temas que apelan una vez más al espíritu retro y evocador del género, pero escorado hacia su lado más expansivo, relegando en cierta manera la nostalgia que impregnaba sus obras pretéritas, en especial la que encapsulaba su debut homónimo publicado en 2020, uno de los mejores discos de la escena para quien les escribe.

A lograr ese tono, digamos, más lúdico contribuye un sonido electropop chispeante y las dos colaboraciones vocales que buscan con acierto expandir su marco de influencia, especialmente con la pegadiza “All i need is you”, donde participa Dreamkid, uno de los nombres más en boga del mundillo, si bien prefiero de largo la colaboración que brindan The Lightning Kids con “Back to you”.

Pero siendo sincero, si en algo destacan The Last Concorde, y creo que es una de sus grandes virtudes, es construyendo inmensos temas instrumentales. Donde otros no consiguen salir de los lugares comunes y el tono anodino, los catalanes erigen efectivas canciones que aportan las dosis adecuadas de frescura y alma como para no pasar desapercibidas. En esta ocasión, destaco principalmente tres: el pulso firme hacia la pista que exhala “Wet dreams”, la hipodérmica bruma de “Dark blue almost black” (¿será el título un guiño a la notable película de Daniel Sänchez Arévalo?) y la reconocible “Eagle eye”, poseedora de ese sello distintivo tan característico del combo.

Un nuevo paso firme en el romántico intento de recrear un mundo que se nos escapó cuando el futuro parecía otra cosa.

Escucha The Last Concorde – Flashback