The Midnight anuncian nuevo disco para julio

The Midnight son una de las bandas más interesantes dentro del synthwave. El proyecto del cantante Tyler Lyle y el productor, compositor y también cantante Tim Daniel McEwan, avanzan el primer adelanto del que será su nuevo disco, continuación de Kids (2018), un trabajo que estuvieron presentando en nuestro país el pasado año.

Lo nuevo de The Midnight llevará por título Monsters y será publicado el próximo 10 de julio. Si en Kids las canciones trataban de la niñez, su nueva obra versará sobre la angustia y la agitación de ser un adolescente, los altibajos, las hormonas volviéndose locas.

Un nuevo adelanto del disco es “Deep Blue” (hace unos meses nos enseñaron “America Online“) , que rebosa por todas partes ese aroma a synthwave, con un persistente sonido ochentero tan influenciado por los films de la época y los videojuegos, muy en la onda al discurso de artistas similares, como Carpenter Brut, LeBrock, FM-84, Futurecop! o Perturbator, entre muchos otros.

Monsters ya está disponible para su reserva e incluirá las siguientes canciones:

1991 (intro)

America Online

Dance With Somebody

Seventeen

Dream Away

The Search for Ecco

Prom Night

Fire In The Sky

Monsters (feat. Jupiter Winter)

Helvetica

Brooklyn

Deep Blue

Night Skies

City Dreams (interlude)

Last Train