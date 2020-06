The New Raemon repasa su nuevo disco en ERA Magazine

Bienvenidos a ERA Magazine, el podcast de la música independiente española. En el capítulo de hoy, conoceremos a uno de los artistas más destacados de la música de nuestro país, The New Raemon.

Confesaré que esta entrevista me ha planteado dudas, yo que soy tan defensor de la música independiente de nuestro país. Y, claro, Ramón Rodríguez, conocido como The New Raemon, siempre ha sido la punta de lanza de esos artistas que comenzaron con proyectos como Madee y que en solitario supieron reinventarse y conquistar con sus canciones a prensa y público. Pero hace dos años se nos fue a una multinacional, BMG, y claro, la caspa y los prejuicios indies de un servidor, pues me hicieron torcer el morro. Pero ahí están sus composiciones para callarnos la voz a todos los que alguna vez hemos dudado de su integridad. Hoy presentamos, Coplas del amor torcido, su último trabajo.

Ramón nos presentó las siguientes canciones:

“El árbol de la vida”.

“En la feria de atracciones”.

“Luna creciente”.

“La última palabra”.

