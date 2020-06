Reediciones de The Rolling Stones en vinilo y audio en alta resolución

Llega la edición por separado de los LPs individuales de la caja de The Rolling Stones “Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016”.

Los artes se han simplificado respecto a los que contenía la caja y todos los álbumes han sido remasterizados y cortados Half-Speed en Abbey Road Studios a partir de los cintas originales para vinilo diseñadas para obtener el mejor sonido posible en este formato.

Cada álbum se presenta en vinilo negro de 180 gramos. Y como un complemento a estos LPs, cada álbum de estudio posterior a 1971 de The Rolling Stones estará disponible en audio de alta resolución para todas las plataformas de download y streaming que puedan manejar esta calidad de audio.

Los Audios Digitales incluyen: A Bigger Bang / Black And Blue / Bridges To Babylon / Dirty Work / Emotional Rescue / Exile On Main Street / Exile On Main Street (Deluxe) / It’s Only Rock ‘N’ Roll / Some Girls / Some Girls (Deluxe, already available) / Steel Wheels / Sticky Fingers / Sticky Fingers (Deluxe) / Tattoo You / Undercover / Voodoo Lounge