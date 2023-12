The Raveonettes: sus mejores canciones

Una de las grandes noticias de estos últimos meses ha sido el regreso de The Raveonettes tras un hiato de cinco años. La banda danesa formada por Sune Rose Wagner y Sharin Foo nacieron a principios de siglo y desde entonces, llevan cautivándonos con su particular habilidad para asimilar influencias, en las que caben el rock de los 50, el pop de los 60, el influjo de las producciones de Phil Spector, la experimentación de The Velvet Underground, el tono oscuro de Sucide, el psychobilly de The Cramps, la distorsión de The Jesus and Mary Chain, los sintetizadores de la new wave y muchos otros géneros.

Sonido retro o como quieran llamarlo, pero de muy altos quilates y totalmente identificable a una de nuestras bandas favoritas, a quienes queremos reivindicar hoy en Conexiones MZK. Recordaremos los mejores momentos de su discografía sin seguir un orden cronológico, simplemente nos daremos un festín de rock primitivo, pop melódico, ruido y esa particular visión tan oscuramente peligrosa que les hace únicos.

