The Secret Sisters – Saturn return (New West)

Saturn return es, además del nombre de este nuevo disco de The Secret Sisters, un evento astronómico que tiene lugar aproximadamente cada treinta años. O sea, más o menos una generación. A quien se le haya ocurrido ese nombre para esta preciosidad de álbum, enhorabuena. Con dos palabras describe a la perfección lo que contienen estas nuevas canciones de las hermanas Rogers: una historia cantada de la odisea vital de una persona, una mujer en concreto, abriendo y cerrando un círculo cuyo perímetro está delimitado por nacimientos y muertes aparentemente cercanas, mientras que en su interior se encierran recuerdos, sufrimientos, nostalgia, esperanza, miedo y consuelo.

The Secret Sisters debutaron en 2010 con un disco homónimo, compuesto mayoritariamente de versiones, que sirvió para darlas a conocer y deslumbrar con su folk gótico repleto de excelentes armonías vocales. Similar receta siguieron en 2014 para su segundo disco, que en este caso no tuvo tanto éxito. Las hermanas se quedaron endeudadas y sin discográfica. De esta amarga situación las rescató Brandi Carlile, primero llamándolas para que fueran sus teloneras y luego animándolas a que grabaran sus nuevas canciones. Así lo hicieron en 2017: You Don’t Own Me Anymore muestra a unas Secret Sisters bastante más maduras, con un salto interesante en cuanto a composición – aquí ya la mayoría de temas son originales, aunque destacara la versión de “Kathy’s song” de Paul Simon – y la producción de Brandi Carlile es perfecta, destacando las cualidades más positivas del dúo. Mencionar también la aportación de los hermanos Phil y Tim Hanseroth, brillando en la parte instrumental y colaborando también en tareas de producción.

El equipo al completo repite en este Saturn Return que va incluso un paso más allá. Sin ser un álbum conceptual, o al menos no intencionadamente, desgrana una trayectoria vital desde el punto de vista de una mujer: arrancando desde su juventud, viendo como a su madre se le encanece el pelo (“Silver”), pasando por una difícil adolescencia y una más complicada todavía relación sentimental (“Cabin”), viviendo el amor y el desamor, la incertidumbre, la maternidad difícil (“Late boomer”) pero vivificante y, finalmente, la desolación de la enfermedad (“Healer in the sky”) y el consuelo de haber dado a su descendencia una vida mejor que la recibida. Durante la grabación ambas hermanas quedaron embarazadas, y además perdieron a sus abuelos. Es inevitable que esos cambios vitales queden reflejados en estas canciones. Historias que vienen envueltas en un delicado country-folk gótico, con mayoría de baladas y arreglos melancólicos. Como excepciones, “Silver”, que abre del disco con una mezcla arrebatadora entre el country y el folk británico, y “Hand over my heart”, una brillante canción que toma como base el country alternativo más comercial para acabar coqueteando con el pop mainstream. El piano, la lap steel guitar y los arreglos de cuerda ejercen de coprotagonistas de los momentos más emotivos junto a las armónicas voces de las hermanas, que en esta ocasión se prodigan más en solitario que en trabajos anteriores pero que brillan con todo su esplendor cuando se juntan.

The Secret Sisters nos recuerdan con este Saturn Return que en la vida todo son ciclos, que la existencia es fugaz, que no podemos impedir que las adversidades nos alcancen pero sí aprender a hacerles frente, y que debemos disfrutar de los destellos de belleza que los negros nubarrones dejen llegar hasta nosotros.

Escucha The Secret Sisters – Saturn return (New West)