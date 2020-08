Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día a la PlayList Emergente de la Semana. Con ella te damos a conocer algunas novedades pertenecientes a grupos y artistas emergentes, una decena de canciones escogidas entre la gran cantidad de propuestas que llegan a nuestra redacción. Hoy para la PlayList Emergente hemos escogido la música de Raymores, Salfumán, Nabius, Los Invaders, Manutebol, Tauro, Ayoho, Yes I M, Bianca Steck y Nana Lovv.

Raymores – Stillstand

Raymores es un músico y compositor nacido en Panamá y residente en Madrid desde hace aproximadamente 20 años. Ha trabajado en diversos proyectos y ha colaborado con conocidos músicos españoles, y recientemente ha lanzado su primer álbum, Click, con Nudacy Records. El primer single extraído del disco se llama “Stillstand” y combina algo de rock y grunge con ritmos tropicales. La curiosidad el tema es que está cantando en inglés, como casi todo el disco, pero el estribillo es en alemán.

Salfumán – Tentación

En una PlayList Emergente de finales del pasado año te hablamos de Salfumán, un duo valenciano formado Sandra Ramos y Diego Fertita. Ahora Salfumán reaparece con Sandra como solista con un tema autoeditado llamado “Tentación”. Se trata de su primer lanzamiento en este retorno en solitario, formato en el que ya se había dado a conocer hace unos años y que la llevó a actuar en festivales como el Primavera Sound o el Monkey Week. Sandra da inicio así a una nueva fase de su carrera en la que apuesta por la autoedición y el control total de su producto.

Nabius – Implosion

Nabius es una nueva banda de post rock instrumental procedente de Barcelona. Sus miembros proceden de otros proyectos como Muñeco, 9M Lied y Decadencia. En los últimos meses han lanzado dos temas, “Departure” e “Implosion”, que puedes escuchar en su página de Bandcamp. Para este segundo tema han preparado un original vídeo con imágenes de la Luna extraídas de los servicios de la NASA. Puedes seguir a Nabius en redes sociales: Facebook e Instagram.

Los Invaders – Easy love

Los Invaders es una banda valenciana de la que te hablamos ya hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. En 2018 publicaron su primer EP, Take me home, con el cual resultaron elegidos ganadores en la final del concurso Movistar Vinilo Valencia. Hace algo más de un mes lanzaron un nuevo sencillo llamado “Easy love”, anticipo del que será su próximo álbum, It’s not a revolution if you can’t dance it, todavía sin fecha concreta de salida. Una canción dedicada a los DJs que pinchan las canciones de siempre.

Manutebol – Electrosideral

Manutebol llegan también desde Valencia, y en los últimos tiempos han venido siendo una presencia bastante habitual en Muzikalia. Su último single se llama “Electrosideral”, segundo avance de lo que será su primer larga duración cuya fecha de salida está prevista para otoño del 2020. “Electrosideral” ha sido producido por David Garzinsky de Limbotheque, y muestra la parte más festiva de la banda con significativos rasgos e influencias de los años 80, una canción de Electro-Pop que te invita a bailar desde la primera escucha.

Tauro – Dime

Tauro es el proyecto artístico de Carles Pineda, una aventura musical con la que busca el punto de unión entre diversas ramas de la producción y la composición de la que te hablamos hace algo más de un año en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces te presentamos su EP de debut, Tus Ojos Lloran Sangre. Este verano nos ha llegado su primer LP, Ermita, un disco autoeditado y producido por el propio Carles. Unas semanas antes Tauro nos mostró “Dime”, el single de adelanto de Ermita.

Ayoho – Lo que arde

Ayoho es un grupo murciano de rock alternativo, fundado en 2014, que ya ha aparecido en varias ocasiones en nuestra PlayList Emergente. Entre sus miembros se encuentra Lalo GV, guitarrista de la banda que también es el productor de Arde Bogotá. Su nuevo tema se llama “Lo que arde” y se trata de una canción que trae sonidos evocadores de confianza y aprendizaje, tratando de ver el lado bueno de todas las experiencias.

Yes I M – Tenemos que vernos

Yes I M, es el proyecto del barcelonés Mario Gutiérrez Brun. El que fuera miembro de la banda Chinese Christmas Cards regresa con su tercer álbum autoeditado, En Línea, experimento artístico basado en sus conversaciones de WhatsApp con el que planea volver a los escenarios. Su primer adelanto es “Tenemos que vernos”, un reflejo de lo que significan las redes sociales en estos tiempos tan atípicos. Puedes seguir a Yes I M en Instagram y Facebook. (Fátima Conde)

Bianca Steck – Now that I’m gone

Vuelve Bianca Steck y su delicado folk con “Now that I’m gone”, un tema hecho durante el confinamiento, grabado por Bianca Steck y Miguel Robres, y editado por la propia Bianca. La catalana, de la que te hablamos hace aproximadamente un año en nuestra sección 7 Minutos al Día, nos muestra otro tema íntimo con su suave y espectacular voz. Un soplido de aire fresco en estos días abruptos. (Fátima Conde)

Nana Lovv – Borders

Nana Lovv es el proyecto artístico de la artista barcelonesa Júdit Pi, quien debutó a principios de este año con el single “Paris”. Una canción anticipo del que será su primer disco, Happiness is a Myth, que verá la luz próximamente. Hace unas semanas desveló otro nuevo adelanto, “Borders”, un tema en el que habla con valentía de un tema muy personal, su convivencia con el TLP (transtorno límite de personalidad). Con Nana Lovv y “Borders” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!