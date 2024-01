The Smile anuncian su primera fecha en España

The Smile publicarán Wall Of Eyes el próximo 26 de enero a través de XL Recordings. La banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al batería y percusionista Tom Skinner, sorprenden a sus seguidores con el sucesor del aclamado álbum debut de la banda en 2022, A Light For Attracting Attention.

El pasado verano habíamos escuchado un tema nuevo, «Bending Hectic», que finalmente formará parte de este trabajo, que ha sido producido por Sam Petts-Davies y con la colaboración de la London Contemporary Orchestra en las cuerdas, grabado a principios de este año en los legendarios estudios Abbey Road de Londres.

Hoy mismo han revelado su nuevo single, «Friend Of A Friend«, presentada en directo durante la gira 2022/2023 de la banda. La versión de estudio cuenta con cuerdas de la London Contemporary Orchestra y el saxofón de Robert Stillman. El video de Friend Of A Friend, del director de cine Paul Thomas Anderson, se estrenará junto con la reproducción del álbum en sonido envolvente en una serie de eventos únicos organizados en cines independientes entre el 18 y el 25 de enero.

Los eventos, titulados Wall Of Eyes, On Film celebrarán el nuevo álbum y la colaboración de la banda con Paul Thomas Anderson. Tendrá lugar en 16 cines en diferentes ciudades del mundo. Los eventos comprenden:

Reproducción del álbum Wall Of Eyes en su totalidad, por primera y única vez con sonido envolvente y acompañando imágenes nunca antes vistas de las sesiones de grabación del álbum. El estreno mundial de Friend Of A Friend y la presentación de Wall Of Eyes, ambas dirigidas por Paul Thomas Anderson y rodadas en película de 35 mm* Un programa que repasa las anteriores colaboraciones como director de Paul Thomas Anderson con Thom Yorke y Radiohead, que incluye ANIMA (cortometraje) y Daydreaming (35 mm) The Present Tense & The Numbers de Radiohead.

Puedes encontrar más información sobre estos eventos y cómo obtener entradas aquí AQUÍ.

El grupo anuncia su primera parada en España para este verano. Será en los Jardines de Viveros en Valencia el 28 de agosto. The Smile estarán acompañados por el DJ y productor británico James Holden como artista invitado.

Entradas para The Smile en Valencia

Las entradas saldrán a la venta el viernes 12 de enero y se podrán comprar a través de lasttour.org y feverup.com