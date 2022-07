The Smile (Noches Del Botánico) Madrid 06/07/22

Día de tormenta en Madrid, lo cual se agradece bastante en esta época del año. La noche se quedó perfecta para lo que nos esperaba en el jardín Botánico de la Complutense, ni más ni menos que el nuevo proyecto de las dos cabezas pensantes de Radiohead: The Smile. Otro lleno dentro del ciclo del Botánico, a pesar de coincidir con el inicio del Mad Cool y con el Orgullo… Madrid este fin de semana es el centro de atención casi diría que mundial, en cuanto a cultura musical, tolerancia… Un tópico, vale, pero hay que decirlo

A Thom Yorke o se le adora o se le odia, no hay término medio. Como los mejores artistas británicos de siempre (Morrissey…) o estas con él o indiferencia total. Si normalmente de las bandas paralelas se espera que sean algo distinto, esta es la excepción que confirma la regla, y (casi) todos tan contentos. Thom York y Jonny Greenwood se han unido a Tom Skinner, baterista del grupo jazz Sons of Kemet quienes publicaban el pasado 13 de mayo su LP de debut: A light for Attracting Attention”, un compendio de estilos que abarca todo: desde la época de The Bends (“You will never work in televisión again”) hasta la de KID A (“Waving a White flag”), pasando por el trabajo de Thom en solitario (“The Same”).

Abrió para ellos su amigo Robert Stillman, multinstrumentista americano que les está acompañando en la gira, aportando en dos temas un saxo que añade cierto caos sonoro que sonó de maravilla, apreciable sobre todo en la guitarrera “You will never work…” ya mencionada. No llegó a una hora de mantra instrumental tranquilo, casi ambient por momentos… la gente posicionándose para lo que venia después, sin prestar mucha atención, me pareció.

La gran cantidad de camisetas del grupo origen me hacían pensar que mucha gente esperaba algún tema de Radiohead. Por las pocas protestas al final, creo que estuve equivocado. El cualquier caso, el altísimo nivel tocando de sus dos miembros, intercalando instrumentos continuamente, y unido al nivelazo del baterista, hizo que nadie se acordase de nada, más que disfrutar el pedazo de concierto que ofrecieron. Una vez más, gran sonido en el recinto, que sin duda contribuyó a dicho éxito. Además, no necesitan más que unas luces de fondo y una presencia apabullante. Ni una cara de disgusto, sobre todo porque ofrecieron un bis en condiciones: más de hora y media en total, y eso con sólo un disco en el mercado (tocaron más tiempo que Belle & Sebastian cinco días antes, que tienen 25 años de carrera y nueve discos).

En cuanto al repertorio, tocaron la totalidad del disco (salvo “Open the floodgates”, cosa curiosa, ya que en Barcelona el día anterior si que cayí y por lo demás, el setlist fue calcado). Brutal Jonny Greenwood al bajo, a la guitarra, con un arpa al final de “Speech Babbles”. Sltísimo nivel de músico. Y Thom Yorke similar, alternado guitarra, teclados… muy bonita la balada “Free in the Knowledge”, lo siento no puedo evitar que su interpretación me recuerde al mejor Bono. Además, interpretaron tres temas no incluidos en su debut, donde destacó “Bodies laughing” de un nivel altísimo, como la mejor de las canciones del álbum.

El cierre fue “Feeling pull apart by horses”, del LP de Atoms for Peace, lo cual denota que se encuentra en un momento de hacer lo que quiera y con quien quiera. ¿El futuro de Radiohead? Visto el nivel actual de sus dos miembros principales, no debería preocupar a ningún fan, otra cosa es hacia donde vayan.

Fotos The Smile: Fernando González (Noches del Botánico)