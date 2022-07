Rigoberta Bandini y Amaia se unen en ‘Así Bailaba’

Rigoberta Bandini que hace poco estrenaba «A todos mis amantes» y Amaia, con Cuando No Sé Quién Soy recién salido del horno, estrenan canción juntas. Dos de las artistas más en boga, han decidido darle una vuelta de tuerca a uno de los temas infantiles más machistas y viejunos de la historia, para convertirlo en un himno del empoderamiento femenino.

Ese «Lunes antes de almorzar» donde se anteponía la obligación de barrer, fregar y limpiar a cualquier otra tarea, ahora muta en el disfrute de bailar ‘twerking’, porque ya las mujeres hemos de dejar las obligaciones solo por ser mujer:

«Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender...»

Escucha ‘Así Bailaba’ de Rigoberta Bandini y Amaia

Letra de ‘Así Bailaba’ de Rigoberta Bandini y Amaia

Amaia me ha dicho que un día

Estuvo bastante perdida

Le he dicho: “Eso nunca se pasa”

Me ha pasado su single por WhatsApp

Hoy Paula me ha dicho que un día

También se sintió incomprendida

Después hemos estado de guasa

Bailando twerk en la terraza

Y es que parece mentira

Que a todos nos cueste la vida

Pero de repente hay un día

Que gritas: ¡Joder qué alegría!

Hemos amanecido contentas

Y ya nos da igual lo que piensas

Vamos a subir el volumen

Y ya no nos veis hasta el…

Lunes antes de almorzar

Una niña fue a lavar

Pero no pudo lavar

Porque tenía que bailar

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba que yo la vi

Nos hemos tomado unos vinos

Le he dicho que cuánto la admiro

Y al terminar he comprendido

Que es que es todo tan relativo

Hemos amanecido contentas

Y ya nos da igual lo que piensas

Vamos a subir el volumen

Y ya no nos veis hasta el…

Martes antes de almorzar

Una niña fue a lavar

Pero no pudo lavar

Porque tenía que bailar

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba que yo la vi

(Ni lavar, ni planchar)

(Ni barrer, ni guisar)

(Ni fregar, ni coser)

(Ni bordar, ni tender)

Estamos contemplando el mundo

Volando desde una avioneta

Las cosas se ven tan pequeñas

¡Si te hablo de él ya ni te acuerdas!

A veces observo mi vida

Y aún no sé si es drama o comedia

La niña hoy no puede lavar

Porque es que tiene que bailar

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba que yo la vi