The Strokes también adelantan su nuevo disco

Te lo venimos contando desde hace meses. The Strokes tienen por fin listo su nuevo disco, sucesor del ya lejano Comedown Machine (2013) y al EP Future Present Past (2016).

La banda deja aparcados proyectos como The Voidz, aventura de Julian Casablancas, o la sólida carrera en solitario de Albert Hammond Jr, sin olvidar a los Summer Moon de Nikolai Fraiture y es el momento de volver a unir fuerzas después de sus diferentes giras de los últimos meses, que recordemos les trajeron al Bilbao BBK Live con un setlist impecable.

Ya habíamos escuchado una canción nueva de The Strokes, “The Adults Are Talking” y fue el pasado fin de año cuando el grupo confirmó que sus nuevas canciones estaban al caer. Fue en un concierto en Brooklyn junto a Mac DeMarco y Hinds, cuando Julian Casablancas confirmó la noticia.

Fue presentando una de sus nuevas canciones, “Ode to the Mets” cuando afirmó: “Sí, tenemos un nuevo álbum que saldrá pronto”.