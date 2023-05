Así suena lo nuevo de The Voidz, ‘Prophecy Of The Dragon’

The Voidz han vuelto. Después de programar algunos conciertos en festivales y una residencia de tres noches en San Francisco, Julian Casablancas y sus compañeros han regresado con su primera canción nueva desde «Alien Crime Lord» de 2020, un tema que formaba parte de la emisora K.U.L.T. 99.1 Vespucci Beach del popular videojuego GTA V en su versión online.

La banda del cantante de The Strokes junto a Jeramy “Beardo” Gritter (guitarra), Amir Yaghmai (guitarra), Jacob “Jake” Bercovici (bajo y sintetizadores), Alex Carapetis (batería) y Jeff Kite (teclados) ha vuelto con un pegajoso pop-rocker de estilo metálico llamado «Prophecy Of The Dragon», y la banda afirma que pronto podemos esperar más música y anuncios de giras.

Según cuenta la banda: «La canción comenzó con una pregunta muy sencilla… ¿cómo se sentiría si Dios te susurrara al oído «eres mi criatura más magnífica»? ¿Cómo sonaría esa sensación? ¿Cuál sería su línea de bajo? Con eso, Beardo hizo sonar la caracola de The Voidz, y nos reunimos desde los distintos rincones de la Tierra a los que habíamos sido convocados en misiones anteriores. Desde los desiertos del Sahara hasta las paradas de camiones del medio oeste, nos reunimos en California para responder a esta pregunta. ¿La respuesta?

…desde los ardientes huesos de la eternidad, la voz del dragón, despertada después de milenios de espera, expulsó un puñetazo sónico de impertinencia en forma de un nuevo himno pirata, donde nada es lo que parece, ni tampoco lo contrario».

Escucha ‘Prophecy Of The Dragon’ de The Voidz