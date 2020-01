TIndersticks estrenan el vídeo de ‘See My Gils’

Tindersticks están de vuelta con un nuevo disco, No Treasure but Hope, que vio la luz el pasado mes de noviembre a través de City Slang.

Para No Treasure but Hope, Staples cuenta que una norma dio frutos especialmente buenos: los caminos conocidos habían de ser evitados. “En los dos últimos discos, acabábamos el disco en el estudio como colofón a actuar y grabar juntos. Cuando descubríamos como presentar las canciones en directo, cosas distintas pasaban con esas canciones. Esta vez queríamos darle la vuelta – comprometernos con la canción juntos y en un momento concreto.” La ambición de captar la energía de la banda en directo desencadenó un proceso largo de grabación. Cinco semanas entre las primeras notas grabadas y el master. Y en ese proceso se incluyen los ensayos en el piano, seis días tocando en directo en un estudio de París y uno en Londres grabando vientos y cuerdas.

Tras los vídeos de “The Amputees” y “Pinky in the daylight” llega “See My Girls”, dirigido por Stuart A. Staples y Sidonie Osborne Staples, que también se ha encargado de las ilustraciones.

Te recordamos que Tindersticks actúan los próximos:

23 Feb – VIGO – Auditorio Afundación (ciclo Galicia Importa) Entradas

25 Feb – BARCELONA – Palau de la Música (Festival Mil·lenni) – Entradas

14 Mar – SAN SEBASTIÁN – Teatro Victoria Eugenia – Entradas