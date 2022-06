Tom Jones (Noches del Botánico) Madrid 26/06/22

La carrera de casi 60 años de Tom Jones ha tenido altibajos. Mantuvo su popularidad como intérprete en directo, pero la crítica le dio la espalda durante lustros. A partir de los 70 años ha cosechado las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes (todos ellos producidos por Ethan Johns) Long lost suitcase (2015), Spirit in the room (2012) y Praise & Blame (2010). Con Surrounded by time (2021), disco que viene a presentar, incluso ha logrado el número 1 en las listas británicas siendo el artista más longevo en conseguirlo.

Sir Thomas John Woodward Jones, a sus 82 años se subió anoche al escenario del festival Noches del Botánico junto a su excelente banda, y durante hora y media nos alegró la velada con su prodigiosa voz, que se mantiene perfecta a pesar del paso del tiempo. El repertorio elegido para su gira intercala canciones populares y muy conocidas de los primeros años de su carrera, con otras de su etapa más reciente. En gran parte de estas últimas, la temática está relacionada con el paso del tiempo, y así comenzó la actuación con “I’m Growing Old” tan solo acompañado por el piano para continuar con, “Not Dark Yet” versión del tema del Time out of mind de Dylan de 1997, ambas de su último disco.

Llegó el primer baño de piropos y gritos del entregado público, que no paró en toda la noche de interactuar con el cantante en las presentaciones de los temas. “It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat?”, “The Windmills of Your Mind” y “Sex bomb” se sucedieron para deleite general. La media de edad entre los asistentes nos hace presuponer que muchos no tuvieron que madrugar al día siguiente, ya que disfrutan de su jubilación desde hace tiempo.

Cayeron más versiones recientemente adaptadas como “Pop Star” de Cat Stevens, el “One more cup of coffee” incluido en el Desire (1976) de nuevo de Dylan o “Talking Reality Television Blues”, que como su nombre indica es un blues recitado crítico con la televisión y que la banda acompaña con gran potencia y virtuosidad. Para este momento del concierto, podemos decir que el sonido es impecable.

La canción country que en el 65 popularizó Johnny Darrell “Green, Green Grass of Home” enlaza con el gospel “I Won’t Crumble with You If You Fall”, de la compositora y activista por los derechos sociales en el sur de los Estados Unidos en los 60, Bernice Johnson Reagon. Ambas composiciones en la voz de Jones nos llegan sólidas y conmovedoras. “Tower of Song” tema con el que Leonard Cohen cerraba el alabado I´m your man (1998) y que el galés versionó en Spirit in the room suena antes de “Delilah” otro de esos éxitos que junto con el “You can leave your hat on” de Randy Newman, que Joe Cocker personalizó para la banda sonora de Siete semanas y media, suben la temperatura de la noche. Si con 82 años mantiene esos ojos chispeantes y una sonrisa picarona, entiendo que siga manteniendo durante tanto tiempo el halo de icono sexual.

Para cierre de fiesta nos regaló sus éxitos de los 90, “If I only knew” y ”Kiss” del añorado Prince, con los que consiguió poner a los pocos que aún seguían sentados a bailar funk.

Ver a Tom Jones sigue siendo un gran espectáculo, dudo que alguno de los 3.000 espectadores que le vimos en Madrid lo niegue. Larga vida al tigre de Gales.

Foto: Víctor Moreno (Noches del Botánico)