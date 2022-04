Tom Morello en sus propias palabras (Cap.2) en ‘Bienvenido a los 90’

Segunda entrega donde repasamos los recuerdos del músico y activista Tom Morello.

Suenan:

01. Rage Against The Machine – Wake Up

02. Tom Morello – Sant Isabell

03. Audioslave – Like A Stone

04. Tom Morello – A Wall Against the Wind

05. The Clash – Jail Guitar Doors

06. Tom Morello – Black Spartacus Heart Attack Machine

07. Tom Morello – Save the Hammer for the Man

08. Tom Morello – Gone Like Rain

09. Tom Morello – Maximum Firepower

10. Tom Morello & The Bloody Beetroots – Radium Girls

11. Tom Morello Highway To Hell ft. Bruce Springsteen + Eddie Vedder