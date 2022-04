The Clash reeditan Combat Rock con 12 temas inéditos

Combat Rock fue el último disco de la carrera de The Clash y también el más vendido. Coincidiendo con su 40 aniversario, se reeditará el próximo 20 de mayo bajo el título de Combat Rock/ The People‘s Hall.

La banda de Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon y Topper Headon se despedían por todo lo alto con una obra que contenía sus dos éxitos “Should I Stay Or Should I Go” y “Rock The Casbah”. Fue grabado en The People’s Hall, en la República ocupa de Frestonia, cerca de Latimer Road, en Londres, y desde allí les embarcó en una gira por el este y el sudeste asiático, durante la cual Pennie Smith capturó la imagen de la portada del álbum en Tailandia.

Esta nueva versión del álbum incluirá 12 temas inéditos y verá la luz en triple vinilo espectacular, doble CD y digital. Los temas de The People’s Hall abarcan desde el que fue su último single “Radio Clash” hasta el lanzamiento de Combat Rock‘, incluyendo versiones inéditas, raras y tempranas de los temas.

Además, dos de las míticas colaboraciones entre The Clash y el difunto Rankin Roger (vocalista de la legendaria banda de ska, The Beat) acaban de ver la luz en forma de EP. Se trata de las exuberantes y enérgicas versiones de “Red Angel Dragnet” y “Rock The Casbah”. Este tesoro ya disponible en streaming, lo podremos disfrutar en una edición limitada en vinilo de 7″ el mismo 20 de mayo.

Escucha el EP de The Clash junto a Rankin Roger