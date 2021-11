Toundra muestran otro adelanto de su nuevo disco

Si hace unas semanas Toundra nos mostraban su primera canción de estudio en varios años, hoy, los madrileños nos muestran la segunda parte de “El Odio”, esa canción de más de veinte minutos que ocupa la cara A de su esperado nuevo album Hex, el cual saldrá a la venta el próximo 14 de enero de 2022.

Inspirados en la influencia del odio en el comportamiento humano a nivel individual y a nivel social, Toundra por fin se han desligado de los prejuicios que sostienen que la música instrumental tiene límites para transmitir determinados mensajes. “El Odio” significa un reto que la banda jamás antes había afrontado y un paso al frente en su particular discografía.

Sobre “El Odio. Parte II”, la banda comenta: “En noviembre de 2020 comenzamos a componer “El Odio”. Lo que comenzó como una idea de canción para abrir este nuevo disco terminó convirtiéndose en algo que jamás nos hubiésemos imaginado: una especie de tributo . En El Odio hay Tool, hay The Who, hay The Mars Volta y hay John Lennon. Hay inspiración en Scott Walker, en Schostakovich y en Fucked Up. Una canción que nos lleva a tener que separarla en tres partes para poder presentarla como diferentes singles y que, si bien no sabíamos qué iba a salir, cuando nos tuvimos que enfrentar los cuatro a una cuarentena de nuevo en marzo de 2021, supimos cómo rematar perfectamente”.

Escucha ‘El Odio. Parte II’ de Toundra