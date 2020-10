Travis – 10 Songs (BMG)

Travis hace tiempo que dejaron de competir consigo mismos para entregar otro The Man Who (1999), otro The Invisible Band (2001) o incluso, otro The boy With No Name (2007). El simple hecho de que los de Fran Healey sigan entregando discos a su ritmo y con el plazo que consideren entre uno y otro, es una buena noticia mientras continúen manteniendo inalterada esa personal habilidad para construir bonitas canciones de pop melancólico.

Este 2020, Travis vuelven a hacernos vibrar como antaño gracias a la vigorosa “A Ghost“, el toque glam de “Valentine”, el pop perfecto de “Butterflies” o el sorprendente aire folkie a lo Fleet Foxes de “All Fall Down”. Otro de los momentos a reseñar es “The Only Thing” con la colaboración de Susanna Hoffs, la legendaria vocalista de The Bangles. Uno de los singles del disco, apoyado en unas delicadas cuerdas, un piano centelleante y la gran mezcla de ambas voces.

El nuevo álbum de los escoceses ofrece justo lo que reza su título: Diez canciones. Una buena manera de definir lo que contiene, diez composiciones sin más, en las que el peso de Healey vuelve a ganar protagonismo respecto a anteriores entregas. Coproducido por su líder y grabado en RAK Studios durante las pasadas navidades, 10 Songs venía presentado como “un álbum sobre la forma en que la vida llega al amor y qué hace el amor para vencer diferentes desafíos”. Para entendernos, volveremos a encontrarnos con esa calidez tan familiar, que oscila entre los momentos más sensibles y los más animados, sin perder la esencia que hizo que nos enamorásemos de su música hace más de 25 años.

