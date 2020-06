Travis anuncian disco y avanzan su primer single

Travis vuelven a la actualidad después de la celebración del 20 aniversario de su exitoso The Man Who, un disco producido por Nigel Godrich (Radiohead), nueve veces disco de platino que pasó sorpendentemente once semanas en el número 1 de las listas y ganó el premio británico Brit.

Ahora regresan con el nuevo sencillo “A Ghost”, que forma parte de su primer álbum en cuatro años, que llevará por título 10 Songs.

El anticipo del noveno álbum de Travis viene acompañado por un vídeo hecho mano a mano por el líder Fran Healy en colaboración con su hijo Clay, de 14 años, durante el aislamiento.