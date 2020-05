Tres años sin Chris Cornell en ‘Bienvenido a los 90’

Una vez un gran maestro de la comunicación me enseñó que lo mejor para recordar a una gran estrella del rock, era hacerlo en familia. Por eso hoy el programa lo hacéis vosotros, con vuestros recuerdos y vuestras canciones. Te echamos de menos Chris.

Ilustración: Cristian Eduardo

Suenan:

01. Nowhere But You

02. Like a Stone – Felipe Couselo

03. Call Me A Dog (Toronto 2011) Him – Talk to Him

04. Blind Dogs (Studio Outtake) Juanjo – Craneón

05. All Night Thing (Live In Stockholm,2006) Abel – Astrobahn

06. Like Suicide (Acoustic Version) Luis – El Ecualizador

07. Through the Window – Abel

08. Jesus Christ Pose (Studio Outtake) Roberto Nieto/ Camen / Jose / Miguel – Sandford Music Factory

09. I’m the Highway – Ricardo Portmán – Ecos del Vinilo

10. Mood For Trouble – El Meister – Arizona Baby/Corizonas

11. Nearly Forgot My Broken Heart – Jesús – La Gran Travesía

12. When I’m Down (demo) James Vieco