Sharon Van Etten y Josh Homme cantan a Nick Lowe

Sharon Van Etten sigue desgranando nuevas canciones que llegan tras su último trabajo, el sugerente Remind Me Tomorrow. Como decíamos en nuestra reseña, el quinto álbum de estudio de la vocalista, uno de los mejores de 2019 para Muzikalia, un trabajo estilísticamente variado y enriquecido, en una manifestación ambiciosa y arriesgada de la que la de New Jersey sale ampliamente victoriosa.

La última aventura que conocemos de la cantante, después de “Beaten Down” y “Staring At A Mountain” es su alianza con Josh Homme de Queen Of The Stone Age para versionar al gran Nick Lowe.

Un curioso contrapunto entre Homme y nuestra querida Sharon Van Etten.